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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:52

2022-03-22T09:52

2022-03-22T09:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 9.40 мск из населенного пункта Авдеевка.О пострадавших и жертвах не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф