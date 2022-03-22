https://ria.ru/20220322/yaponiya-1779445303.html

Япония хочет ослабить Россию и "оторвать от нее кусок", считает эксперт

Япония хочет ослабить Россию и "оторвать от нее кусок", считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2022

Япония хочет ослабить Россию и "оторвать от нее кусок", считает эксперт

Выход Москвы из диалога по мирному договору с Японией, по сути, является ответной мерой, Токио кардинально изменил свою политику и надеется, что жесткие санкции РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:18

2022-03-22T14:18

2022-03-22T14:20

в мире

фумио кисида

япония

сша

россия

совет безопасности оон

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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Выход Москвы из диалога по мирному договору с Японией, по сути, является ответной мерой, Токио кардинально изменил свою политику и надеется, что жесткие санкции Запада приведут к расколу в РФ и тогда Япония "сможет оторвать кусок мяса" от ослабленной России, полагает директор Института международной политики Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.МИД РФ ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В посольстве Японии в Москве назвали это решение прискорбным и неприемлемым."Нынешняя политика Японии в отношении России развернулась на 180 градусов по сравнению с предыдущей, где было стремление к активному сотрудничеству для решения территориальных вопросов. Они надеются, что, синхронизировавшись с Западом или даже выйдя на первый план по санкциям, смогут достичь цели по ослаблению России..., чтобы впоследствии реализовать цель по возвращению территорий и превращению в глобальную политическую силу", - заявил Ба Дяньцзюнь РИА Новости.Он добавил, что, судя по требованиям сменявших друг друга лидеров Японии после Второй мировой войны, территориальный вопрос является основой их требований."Подписание мирного договора благоприятно для Японии в осуществлении нормализации российско-японских отношений, из чего вытекает региональное экономическое сотрудничество, урегулирование политических отношений и построение механизма безопасности. Если Япония желает играть роль в регионе, то это неотделимо от достижения примирения в российско-японских отношениях", - полагает он.Аналитик отметил, что Япония пытается перетянуть на свою сторону Индию, которая поддерживает Россию, выступает за лишение России места постоянного члена СБ ООН, некоторые действия Токио кажутся нелепыми, но все это позволяет увидеть, что политика Японии изменилась."Решение России о прекращении переговоров с Японией по вопросу мирного договора фактически является контрмерой, это в определенной степени также пресекло подготовку Японии к тому, чтобы использовать в отношении России политику кнута и пряника", - заявил он.По его мнению, с точки зрения Японии, если принятые совместно с Западом жесткие меры приведут к расколу в России, то тогда "у Японии появится возможность оторвать "кусок мяса" от России".Он считает, что если у Японии это не получится "спровоцировать раскол", то она "может продолжать переговоры с РФ о заключении мирного договора под предлогом сохранения единства с США и Западом, а ведение переговоров с более слабым противником, определенно приведет к улучшению условий".По его мнению, "то, что Россия объявила о приостановке переговоров по мирному договору с Японией, вовсе не означает, что дверь полностью закрыта". Эксперт полагает, что "Япония все же не может ставить все на то, что западные санкции приведут" к "расколу в России". "И судя по тому, что премьер Японии Фумио Кисида не может принять такой подход, Япония все же надеется оставить пути для отступления", - заявил он.Эксперт добавил, что, судя по недавним действиям Японии против России, в будущем Токио может ставить Россию в еще более затруднительное положение, и под предлогом поддержки Украины пытаться обелить свою милитаристскую историю, распрощаться со своим статусом побежденной во Второй мировой войне страны и осуществить свои надежды стать "нормальной страной"."Безусловно, отношения России и Японии обусловлены текущей международной обстановкой, и то, как будет развиваться (ситуация на Украине - ред.)..., также окажет влияние на международную обстановку, поэтому не исключено, что Япония в дальнейшем примет несколько скорректированную политику", - считает он.

https://ria.ru/20220322/peregovory-1779421782.html

https://ria.ru/20220322/kurily-1779401088.html

https://ria.ru/20220322/yaponiya-1779390994.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, фумио кисида, япония, сша, россия, совет безопасности оон