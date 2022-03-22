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Посольство Японии назвало отказ России от мирных переговоров прискорбным - РИА Новости, 22.03.2022
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Посольство Японии назвало отказ России от мирных переговоров прискорбным
Посольство Японии назвало отказ России от мирных переговоров прискорбным - РИА Новости, 22.03.2022
Посольство Японии назвало отказ России от мирных переговоров прискорбным
Решение России не продолжать переговоры по мирному договору с Токио является прискорбным и абсолютно неприемлемым, сообщили РИА Новости в посольстве Японии в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:16
2022-03-22T10:27
в мире
япония
россия
спор вокруг статуса курильских островов
курильские острова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение России не продолжать переговоры по мирному договору с Токио является прискорбным и абсолютно неприемлемым, сообщили РИА Новости в посольстве Японии в Москве.Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину. Хаяси вновь повторил позицию Токио по поводу специальной операции РФ на Украине, назвав ее "грубым нарушением международного права" и "абсолютно недопустимой"."Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР, которая является международным обязательством, подписанным двумя странами, велись искренним образом на основе достигнутых договоренностей между лидерами двух стран, и решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым", - заявили в дипмиссии.В японском посольстве в Москве также заявили, что деятельность в рамках программы обменов с четырьмя островами осуществляется на протяжении более 30 лет, при наличии территориальных споров, в целях содействия взаимопониманию между Японией и Россией с гуманитарной точки зрения, а "односторонняя приостановка такой деятельности является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".В дипмиссии добавили, что, кроме того, история рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным. "Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны", - подчеркнули в посольстве."Прежде всего (спецоперация)... расшатывает основы международного порядка и является попыткой в одностороннем порядке силой изменить текущее положение. Это абсолютно неприемлемо как явное нарушение международного права и должно быть подвергнуто резкому осуждению, и категорически выражаем протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону", - добавили в посольстве Японии в Москве.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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в мире, япония, россия, спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова, санкции в отношении россии
10:16 22.03.2022 (обновлено: 10:27 22.03.2022)
 
Посольство Японии назвало отказ России от мирных переговоров прискорбным

Посольство Японии назвало отказ России от переговоров по мирному договору прискорбным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке в Москве
Здание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение России не продолжать переговоры по мирному договору с Токио является прискорбным и абсолютно неприемлемым, сообщили РИА Новости в посольстве Японии в Москве.
Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину. Хаяси вновь повторил позицию Токио по поводу специальной операции РФ на Украине, назвав ее "грубым нарушением международного права" и "абсолютно недопустимой".
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:39
МИД Японии прокомментировал отказ России от диалога по мирному договору
"Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР, которая является международным обязательством, подписанным двумя странами, велись искренним образом на основе достигнутых договоренностей между лидерами двух стран, и решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым", - заявили в дипмиссии.
В японском посольстве в Москве также заявили, что деятельность в рамках программы обменов с четырьмя островами осуществляется на протяжении более 30 лет, при наличии территориальных споров, в целях содействия взаимопониманию между Японией и Россией с гуманитарной точки зрения, а "односторонняя приостановка такой деятельности является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 23:14
Слуцкий прокомментировал ответ России на действия Японии
В дипмиссии добавили, что, кроме того, история рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным. "Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны", - подчеркнули в посольстве.
"Прежде всего (спецоперация)... расшатывает основы международного порядка и является попыткой в одностороннем порядке силой изменить текущее положение. Это абсолютно неприемлемо как явное нарушение международного права и должно быть подвергнуто резкому осуждению, и категорически выражаем протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону", - добавили в посольстве Японии в Москве.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 18:19
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 06:30
Кисида прокомментировал отказ Москвы от диалога с Токио по мирному договору
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:34
В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах
 
В миреЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововКурильские островаСанкции в отношении России
 
 
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