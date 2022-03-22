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МИД Японии прокомментировал отказ России от диалога по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
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МИД Японии прокомментировал отказ России от диалога по мирному договору
МИД Японии прокомментировал отказ России от диалога по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
МИД Японии прокомментировал отказ России от диалога по мирному договору
Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:39
2022-03-22T08:58
в мире
россия
япония
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину.Хаяси вновь повторил позицию Токио по поводу специальной операции РФ на Украине, назвав ее "грубым нарушением международного права" и "абсолютно недопустимой"."Попытки увязать реакцию (Токио – ред.) и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим. Соответствующая позиция была передана вице-министром иностранных дел (Кэндзи – ред.) Ямадой послу России, господину Галузину", - заявил глава японского ведомства в ходе пресс-конференции.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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в мире, россия, япония
08:39 22.03.2022 (обновлено: 08:58 22.03.2022)
 
МИД Японии прокомментировал отказ России от диалога по мирному договору

МИД Японии назвал отказ России от диалога по мирному договору несправедливым

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на город Токио
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину.
Хаяси вновь повторил позицию Токио по поводу специальной операции РФ на Украине, назвав ее "грубым нарушением международного права" и "абсолютно недопустимой".
"Попытки увязать реакцию (Токио – ред.) и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим. Соответствующая позиция была передана вице-министром иностранных дел (Кэндзи – ред.) Ямадой послу России, господину Галузину", - заявил глава японского ведомства в ходе пресс-конференции.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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