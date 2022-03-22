https://ria.ru/20220322/yakhty-1779427230.html

Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству

Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству - РИА Новости, 22.03.2022

Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству

Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:03

2022-03-22T13:03

2022-03-22T13:03

республика крым

черное море

в мире

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов."В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию – пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым – это территория права и безопасности."В нашем регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов", - напомнил Аксенов.

https://ria.ru/20220315/yakhta-1778248571.html

республика крым

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

республика крым, черное море, в мире, сергей аксенов (политик)