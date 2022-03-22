https://ria.ru/20220322/yakhty-1779427230.html
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству - РИА Новости, 22.03.2022
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству
Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:03
2022-03-22T13:03
2022-03-22T13:03
республика крым
черное море
в мире
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов."В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию – пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым – это территория права и безопасности."В нашем регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов", - напомнил Аксенов.
https://ria.ru/20220315/yakhta-1778248571.html
республика крым
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, черное море, в мире, сергей аксенов (политик)
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству
Глава Крыма Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству