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Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству - РИА Новости, 22.03.2022
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Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству - РИА Новости, 22.03.2022
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству
Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:03
2022-03-22T13:03
республика крым
черное море
в мире
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов."В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию – пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым – это территория права и безопасности."В нашем регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов", - напомнил Аксенов.
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республика крым
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республика крым, черное море, в мире, сергей аксенов (политик)
13:03 22.03.2022
 
Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству

Глава Крыма Аксенов заявил, что западные страны возвращаются к пиратству

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Крым готов принять яхты, владельцы которых подверглись беспределу на Западе, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию – пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, Крым – это территория права и безопасности.
"В нашем регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов", - напомнил Аксенов.
Яхта Valerie в порту Барселоны - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 13:42
В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты
 
Республика КрымЧерное мореВ миреСергей Аксенов (политик)
 
 
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