https://ria.ru/20220322/vzaimodeystvie-1779373714.html
Взаимодействие с Instagram* могут признать экстремистским, заявил эксперт
Взаимодействие с Instagram* могут признать экстремистским, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022
Взаимодействие с Instagram* могут признать экстремистским, заявил эксперт
Любое взаимодействие с запрещенными в России Instagram* и Facebook* может быть признано экстремистским, поэтому пользователям данных социальных сетей стоит быть РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:54
2022-03-22T06:54
2022-03-22T06:54
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Любое взаимодействие с запрещенными в России Instagram* и Facebook* может быть признано экстремистским, поэтому пользователям данных социальных сетей стоит быть настороже, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.По его словам, это может распространяться на переписку в социальной сети, покупку в ней рекламы или инвестиций в акции компании Meta**, которой принадлежат социальные сети. "Надо быть осторожнее, потому что непонятно, как потом все это развернется", - подытожил Зыков.Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta** Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta** "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Соцсеть, признанная в России экстремистской** Запрещенная в России организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Взаимодействие с Instagram* могут признать экстремистским, заявил эксперт
Эксперт Зыков заявил, что взаимодействие с Instagram* могут признать экстремистским
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Любое взаимодействие с запрещенными в России Instagram* и Facebook* может быть признано экстремистским, поэтому пользователям данных социальных сетей стоит быть настороже, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.
"Настороженность заключается в том, что если используете (Instagram* и Facebook* - ред.), то надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно... Соцсети признаны экстремистскими, и Instagram*, и Facebook*. Соответственно, любое взаимодействие с этими площадками может быть признано экстремистским", - сказал Зыков.
По его словам, это может распространяться на переписку в социальной сети, покупку в ней рекламы или инвестиций в акции компании Meta**, которой принадлежат социальные сети. "Надо быть осторожнее, потому что непонятно, как потом все это развернется", - подытожил Зыков.
Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta** Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta** "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.
До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
** Запрещенная в России организация