Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/vosstanovlenie-1779540763.html
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях - РИА Новости, 22.03.2022
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях
Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:12
2022-03-22T23:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905570_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_2eb3927842bee47a276037370c7c8a90.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики во время отступления взорвали более 20 мостов."Уже создан штаб, который занимается восстановлением. Мы понимаем, что первоочередными объектами по восстановлению будет жилье наших граждан, которое пострадало в результате боевых действий. Это многоквартирные дома, это частные дома", - сказал он.По словам председателя правительства, власти республики также займутся восстановлением социальных объектов, предприятий и инфраструктуры.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905570_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_cdf571609f811ad4470fab777969eb7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
23:12 22.03.2022
 
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях

Власти ЛНР создали штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики во время отступления взорвали более 20 мостов.
"Уже создан штаб, который занимается восстановлением. Мы понимаем, что первоочередными объектами по восстановлению будет жилье наших граждан, которое пострадало в результате боевых действий. Это многоквартирные дома, это частные дома", - сказал он.
По словам председателя правительства, власти республики также займутся восстановлением социальных объектов, предприятий и инфраструктуры.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 22:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 27-й: дальнейшее продвижение войск России, медленный ход переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала