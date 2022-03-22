https://ria.ru/20220322/vosstanovlenie-1779540763.html

В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях

В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях - РИА Новости, 22.03.2022

В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях

Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:12

2022-03-22T23:12

2022-03-22T23:12

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики во время отступления взорвали более 20 мостов."Уже создан штаб, который занимается восстановлением. Мы понимаем, что первоочередными объектами по восстановлению будет жилье наших граждан, которое пострадало в результате боевых действий. Это многоквартирные дома, это частные дома", - сказал он.По словам председателя правительства, власти республики также займутся восстановлением социальных объектов, предприятий и инфраструктуры.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина