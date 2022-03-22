https://ria.ru/20220322/vosstanovlenie-1779540763.html
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях - РИА Новости, 22.03.2022
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях
Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:12
2022-03-22T23:12
2022-03-22T23:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях создали в Луганской народной республике, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики во время отступления взорвали более 20 мостов."Уже создан штаб, который занимается восстановлением. Мы понимаем, что первоочередными объектами по восстановлению будет жилье наших граждан, которое пострадало в результате боевых действий. Это многоквартирные дома, это частные дома", - сказал он.По словам председателя правительства, власти республики также займутся восстановлением социальных объектов, предприятий и инфраструктуры.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
В ЛНР создали штаб по восстановлению освобожденных территориях
Власти ЛНР создали штаб по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях