https://ria.ru/20220322/vospitanie-1779479800.html

Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей

Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей - РИА Новости, 22.03.2022

Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей

В рамках реализации принятой четыре года назад стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году были проведены порядка 650... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:36

2022-03-22T16:36

2022-03-22T16:36

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. В рамках реализации принятой четыре года назад стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году были проведены порядка 650 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительств.Во вторник итоги реализации стратегии в 2021 году и задачи на предстоящий трехлетний период рассматривались на заседании регионального правительства.В числе ключевых событий прошлого года пресс-служба назвала празднование 800-летия со дня рождения святого Благоверного Князя Александра Невского, 500-летие обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, Торопецкая Свято–Тихоновская православная международная конференция "Пастырь добрый", областная олимпиада "В начале было Слово", фестиваль опекунских семей и другие."Стратегия была принята четыре года назад, в феврале 2018 года, как программный документ по формированию системы традиционных ценностей у нашего подрастающего поколения", - сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.На заседании регионального правительства были определены ключевые задачи, которые будут реализованы в рамках стратегии в ближайшие три года. Это духовно-нравственное воспитание детей на основе историко-культурного наследия региона, развитие гражданской и социальной активности, а также повышение престижа родительства, укрепление института семьи и семейного воспитания.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область