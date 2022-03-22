Рейтинг@Mail.ru
Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220322/vospitanie-1779479800.html
Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей
Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей - РИА Новости, 22.03.2022
Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей
В рамках реализации принятой четыре года назад стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году были проведены порядка 650... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:36
2022-03-22T16:36
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779479881_0:136:1301:867_1920x0_80_0_0_8158219322765e15629ed5ce068c9fa7.jpg
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. В рамках реализации принятой четыре года назад стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году были проведены порядка 650 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительств.Во вторник итоги реализации стратегии в 2021 году и задачи на предстоящий трехлетний период рассматривались на заседании регионального правительства.В числе ключевых событий прошлого года пресс-служба назвала празднование 800-летия со дня рождения святого Благоверного Князя Александра Невского, 500-летие обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, Торопецкая Свято–Тихоновская православная международная конференция "Пастырь добрый", областная олимпиада "В начале было Слово", фестиваль опекунских семей и другие."Стратегия была принята четыре года назад, в феврале 2018 года, как программный документ по формированию системы традиционных ценностей у нашего подрастающего поколения", - сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.На заседании регионального правительства были определены ключевые задачи, которые будут реализованы в рамках стратегии в ближайшие три года. Это духовно-нравственное воспитание детей на основе историко-культурного наследия региона, развитие гражданской и социальной активности, а также повышение престижа родительства, укрепление института семьи и семейного воспитания.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779479881_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_eea88bd4fbfabcbdd2c5404f4b2a5461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
16:36 22.03.2022
 

Тверские власти обсудили стратегию духовно-нравственного воспитания детей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. В рамках реализации принятой четыре года назад стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021 году были проведены порядка 650 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительств.
Во вторник итоги реализации стратегии в 2021 году и задачи на предстоящий трехлетний период рассматривались на заседании регионального правительства.
В числе ключевых событий прошлого года пресс-служба назвала празднование 800-летия со дня рождения святого Благоверного Князя Александра Невского, 500-летие обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, Торопецкая Свято–Тихоновская православная международная конференция "Пастырь добрый", областная олимпиада "В начале было Слово", фестиваль опекунских семей и другие.
"Стратегия была принята четыре года назад, в феврале 2018 года, как программный документ по формированию системы традиционных ценностей у нашего подрастающего поколения", - сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.
На заседании регионального правительства были определены ключевые задачи, которые будут реализованы в рамках стратегии в ближайшие три года. Это духовно-нравственное воспитание детей на основе историко-культурного наследия региона, развитие гражданской и социальной активности, а также повышение престижа родительства, укрепление института семьи и семейного воспитания.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:51Тверская область
Тверские власти обсудили меры по поддержке экономики и населения
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала