https://ria.ru/20220322/vologodchina-1779490024.html

Вологодчина направила более 1 млрд рублей на проекты "Народного бюджета"

Вологодчина направила более 1 млрд рублей на проекты "Народного бюджета" - РИА Новости, 22.03.2022

Вологодчина направила более 1 млрд рублей на проекты "Народного бюджета"

В Вологодской области на проекты в рамках региональной программы "Народный бюджет" за семь лет направили более одного миллиарда рублей, сообщил спикер... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:06

2022-03-22T17:06

2022-03-22T17:06

вологодская область

жкх

благоустройство

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ВОЛОГДА, 22 мар - РИА Новости. В Вологодской области на проекты в рамках региональной программы "Народный бюджет" за семь лет направили более одного миллиарда рублей, сообщил спикер законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба Заксобрания региона."Более одного миллиарда рублей за семь лет было направлено на реализацию проектов в рамках "Народного бюджета"… Безусловно, проект "Народный бюджет" пользуется популярностью у населения. На этот факт обратили внимание на федеральном уровне, и секретарь генсовета партии "Единая Россия" (ЕР) Андрей Турчак предложил распространить практику инициативного бюджетирования на всю страну", - приводятся в сообщении слова спикера регионального парламента Андрея Луценко.По его словам, в прошлом году на фоне подорожания стройматериалов депутаты от ЕР предложили увеличить долю софинансирования "Народного бюджета" из областной казны с 50% до 70%, чтобы дополнительная нагрузка не ложилась на вологжан и местные бюджеты."Наше предложение было поддержано губернатором области Олегом Александровичем Кувшинниковым. Кроме того, большое количество инициатив по "Народному бюджету" входят в народную программу партии. Это означает, что каждый проект взят на контроль нашими депутатами, и все они будут завершены в срок", - цитируются слова Луценко в пресс-релизе.Уточняется, что "Народный бюджет" реализуется в регионе с 2015 года, и всего за семь лет поддержку получили 4318 проектов, областной бюджет направил на эти цели более 700 миллионов рублей, еще свыше 300 миллионов рублей направили местные бюджеты, предприниматели и граждане.По данным пресс-службы заксобрания региона, самыми популярными проектами "Народного бюджета" стали инициативы в сфере ЖКХ и благоустройства территорий, такие как установка детских площадок, оборудование мест отдыха и установка освещения. Кроме того, при помощи проекта можно отремонтировать и закупить оборудование в дома культуры, повысить пожарную безопасность учреждений, привести в порядок воинские мемориалы и памятники, улучшить качество связи на территории.Сумма и количество проектов "Народного бюджета" на 2022 год уже утверждены в областном правительстве, и в ближайшие дни будут официально обнародованы, добавили в региональном парламенте.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778305953.html

https://ria.ru/20220314/modernizatsiya-1778075090.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, благоустройство