https://ria.ru/20220322/vinogradniki-1779385889.html

В Крыму после запуска Северо-Крымского канала появятся новые виноградники

В Крыму после запуска Северо-Крымского канала появятся новые виноградники - РИА Новости, 22.03.2022

В Крыму после запуска Северо-Крымского канала появятся новые виноградники

Запуск Северо-Крымского канала позволит увеличить площади виноградников в Крыму и дать импульс к развитию других отраслей агропромышленного комплекса, считает... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:41

2022-03-22T09:41

2022-03-22T09:41

экономика

сакский район

республика крым

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Запуск Северо-Крымского канала позволит увеличить площади виноградников в Крыму и дать импульс к развитию других отраслей агропромышленного комплекса, считает заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской военной операции на Украине.По мнению специалистов, запуск Северо-Крымского канала даст необходимый импульс к развитию целого ряда отраслей агропромышленного сектора экономики Крыма. В частности, речь идет о виноградарстве. "Говоря о влиянии снятия водной блокады, следует обратить внимание на появившиеся возможности увеличения площадей виноградников", - сказал Степанов РИА Новости.Он пояснил, что вода из канала использовалась для орошения виноградников в Красногвардейском, Сакском районах и частично в Симферопольском и Черноморском. Данные районы, в особенности Сакский, по мнению Степанова, имеют большие перспективы в части увеличения площадей под виноградники в связи с возобновлением подачи воды по каналу. "С началом процесса мелиорации можно ожидать закладку новых площадей в районе 10 тысяч гектаров в Сакском, Красноперекопском и Симферопольском районах", - уточнил он.Также, по его словам, в регионе ожидается значительное увеличение производства овощей открытого грунта и злаковых культур. Крымские аграрии смогут возродить посевы влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, таких как рис, кукуруза и соя. Запуск воды позволит нарастить производство растительных кормов и эффективными темпами развивать животноводство, а также восстановить такие направления, как овощеводство и плодоводство."Восстановление подачи воды по Северо-Крымскому каналу позволит развиваться и рыбной отрасли. Северный регион полуострова сможет восстановить до 6 тысяч гектаров трудового фонда, наладить производство рыбной продукции и рыбопосадочного материала", - сказал Степанов.

https://ria.ru/20220311/kanal-1777664203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/krym-1776422440.html

сакский район

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сакский район, республика крым