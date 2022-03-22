https://ria.ru/20220322/ukraina-1779387055.html

Старики из Трехизбенки в ЛНР рассказали о недавних боях

Старики из Трехизбенки в ЛНР рассказали о недавних боях - РИА Новости, 22.03.2022

Старики из Трехизбенки в ЛНР рассказали о недавних боях

Жители поселка Трехизбенка под Луганском Николай и Анна Бондаренко в детстве пережили гитлеровскую оккупацию, а в марте 2022 года две мины разнесли их дом - они РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:52

2022-03-22T09:52

2022-03-22T12:28

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ПОСЕЛОК ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 22 мар - РИА Новости. Жители поселка Трехизбенка под Луганском Николай и Анна Бондаренко в детстве пережили гитлеровскую оккупацию, а в марте 2022 года две мины разнесли их дом - они живут в маленьком помещении летней кухни, наскоро закрыв окна одеялами и матрасами, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас, когда бои ушли на запад, они считают, что нынешние события страшнее Великой Отечественной. В наши дни, отмечают они, брат идет на брата, а оружие применяется куда более разрушительное. "Сейчас что для нас страшнее? Что воюют (друг с другом) наши дети, наши внуки. То хоть были чужие (солдаты гитлеровской Германии - ред.), а мы же одной крови!.. Продались НАТО (украинские власти), продались за доллары", - говорит Анна Бондаренко, которой через месяц исполняется 89 лет.По ее словам, даже среди гитлеровцев можно было встретить человеческое отношение. Однажды в школьный класс, где учились дети всех возрастов, зашли три немецких солдата и один из них заплакал, рассказала Бондаренко. "Наша учительница знала немецкий и поговорила с ним. Солдат сказал, что у него пятеро детей и ему стало нас очень жалко. Он сказал еще, что не хотел воевать, это Гитлер погнал их на войну", - вспоминает Анна Павловна. Чаще лютовали полицаи из местных, однажды они забрали ее деда. Только после войны родственники узнали, что его расстреляли.В последние годы, когда Трехизбенка оставалась под контролем Киева, жители страдали от украинских силовиков - те могли проехать по поселку на БТР и пострелять по окнам. А в конце февраля, когда они уже терпели поражение от сил ЛНР, вели артиллерийский огонь прямо от жилых домов.Муж Анны Павловны тоже считает, что теперь война гораздо страшнее. "Град", он же все косит", - говорит 86-летний Николай Иванович. В начале марта две мины разорвались во дворе их дома, побив окна, разрушив крыльцо и продырявив крышу. Теперь старики живут в небольшом домике летней кухни по соседству, перевезя туда нехитрый скарб и семейные фотографии. Чтобы из окон не дуло, сердобольные соседи заделали их одеялами и матрасами - купить стекло пока нет возможности.Кроме того, сейчас в Трехизбенке нет электричества, а свечи в маленьком частном магазине продают по одной штуке на покупателя. Кончаются и деньги - украинские карточки с гривнами уже не работают, а пенсию от ЛНР выдавать еще не начали. У Николая Ивановича и Анны Павловны есть правнук в Крыму, но сейчас он не может ни приехать к ним, ни забрать их к себе. Из-за пандемийных ограничений граница России до сих пор закрыта на выезд, а перемещение из Луганска в освобожденные районы невозможно без местной регистрации.

https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779284416.html

https://ria.ru/20220321/donbass-1779200185.html

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Пережившие гитлеровскую оккупацию пенсионеры, рассказали об обстрелах Донбасса Пережившие гитлеровскую оккупацию пенсионеры, рассказали об обстрелах Донбасса 2022-03-22T09:52 true PT1M41S

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Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, киев, нато