https://ria.ru/20220322/ukaz-1779521320.html

Лукашенко подписал указ, регулирующий работу новостных агрегаторов

Лукашенко подписал указ, регулирующий работу новостных агрегаторов - РИА Новости, 22.03.2022

Лукашенко подписал указ, регулирующий работу новостных агрегаторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о новостных агрегаторах, направленный на пресечение распространение ими материалов заблокированных... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:53

2022-03-22T19:53

2022-03-22T20:07

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технологии

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о новостных агрегаторах, направленный на пресечение распространение ими материалов заблокированных ресурсов, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта подписал указ "О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет". Указ направлен на пресечение возможности распространения владельцами новостных агрегаторов материалов интернет-ресурсов, в отношении которых в соответствии с законодательством вынесено решение об ограничении к ним доступа", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, предоставляемой гражданам посредством новостных агрегаторов, обеспечения защиты интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства."Указом регулируются особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. В частности, устанавливаются права и обязанности владельцев новостных агрегаторов. Определено, что они вправе выбирать и распространять как собственные, так и заимствованные из иных источников материалы", - говорится в сообщении.Также устанавливаются основания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора мер реагирования в случае нарушения им действующего законодательства, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220319/kiberoruzhie-1779012477.html

https://ria.ru/20220208/referendum-1771650148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, александр лукашенко, белоруссия