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Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП - РИА Новости, 22.03.2022
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Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП
Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП - РИА Новости, 22.03.2022
Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:52
2022-03-22T12:56
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что ему от соотечественников поступают материалы, что идет "террор и охота", русским быть теперь небезопасно на Западе."Русским быть теперь небезопасно нигде. Мне огромное количество людей присылают материалы, что идет террор, охота на автомобили даже не с российскими номерами, а с буквой "Z". В социальных сетях охота ведется на тех, кто пытается высказать симпатию России", - сказал Малькевич во вторник в ОП на заседании.Малькевич подчеркнул, что в соцсети сливают персональные данные россиян: телефоны, адреса и пароли.Также Малькевич рассказал, что ему поступает огромное число сообщений из разных стран про хамское отношение к русским: их не обслуживают, поджигают машины, медклиники отказываются принимать русскоязычных больных, "идет отмена на уровне научных контактов", добавил он."Мы должны научиться очень жестко отторгать тех наших членов гражданского общества, которые выступают против страны, против нас. Безусловно, у нас есть вопрос к президенту ФИДЕ, который является, как мы знаем, гражданином России, мне кажется логичным потребовать его отставки с этого поста и публичных изъяснений, потому что это неприемлемая ситуация, когда гражданин России, извините за сленг, "мочит" другого гражданина России за его пророссийскую позицию. Мы должны разобраться, что происходит в нашем обществе, в нашем тылу", - завершил член ОП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество
12:52 22.03.2022 (обновлено: 12:56 22.03.2022)
 
Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП

В ОП рассказали, что в соцсети сливают персональные данные россиян

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что ему от соотечественников поступают материалы, что идет "террор и охота", русским быть теперь небезопасно на Западе.
"Русским быть теперь небезопасно нигде. Мне огромное количество людей присылают материалы, что идет террор, охота на автомобили даже не с российскими номерами, а с буквой "Z". В социальных сетях охота ведется на тех, кто пытается высказать симпатию России", - сказал Малькевич во вторник в ОП на заседании.
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Малькевич подчеркнул, что в соцсети сливают персональные данные россиян: телефоны, адреса и пароли.

"В Молдавии официально генеральный инспектор полиции объявил, что прямо по телефону они принимают информацию об автомобилях с буквами Z и V. Им будет грозить до семи лет заключения", - добавляет член ОП.

Также Малькевич рассказал, что ему поступает огромное число сообщений из разных стран про хамское отношение к русским: их не обслуживают, поджигают машины, медклиники отказываются принимать русскоязычных больных, "идет отмена на уровне научных контактов", добавил он.
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"Мы должны научиться очень жестко отторгать тех наших членов гражданского общества, которые выступают против страны, против нас. Безусловно, у нас есть вопрос к президенту ФИДЕ, который является, как мы знаем, гражданином России, мне кажется логичным потребовать его отставки с этого поста и публичных изъяснений, потому что это неприемлемая ситуация, когда гражданин России, извините за сленг, "мочит" другого гражданина России за его пророссийскую позицию. Мы должны разобраться, что происходит в нашем обществе, в нашем тылу", - завершил член ОП.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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