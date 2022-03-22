https://ria.ru/20220322/ugrozy-1779425084.html

Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП

Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП - РИА Новости, 22.03.2022

Русским небезопасно на Западе, заявили в ОП

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:52

2022-03-22T12:52

2022-03-22T12:56

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_316260fb646894c9d94a5d8446c56eb0.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что ему от соотечественников поступают материалы, что идет "террор и охота", русским быть теперь небезопасно на Западе."Русским быть теперь небезопасно нигде. Мне огромное количество людей присылают материалы, что идет террор, охота на автомобили даже не с российскими номерами, а с буквой "Z". В социальных сетях охота ведется на тех, кто пытается высказать симпатию России", - сказал Малькевич во вторник в ОП на заседании.Малькевич подчеркнул, что в соцсети сливают персональные данные россиян: телефоны, адреса и пароли.Также Малькевич рассказал, что ему поступает огромное число сообщений из разных стран про хамское отношение к русским: их не обслуживают, поджигают машины, медклиники отказываются принимать русскоязычных больных, "идет отмена на уровне научных контактов", добавил он."Мы должны научиться очень жестко отторгать тех наших членов гражданского общества, которые выступают против страны, против нас. Безусловно, у нас есть вопрос к президенту ФИДЕ, который является, как мы знаем, гражданином России, мне кажется логичным потребовать его отставки с этого поста и публичных изъяснений, потому что это неприемлемая ситуация, когда гражданин России, извините за сленг, "мочит" другого гражданина России за его пророссийскую позицию. Мы должны разобраться, что происходит в нашем обществе, в нашем тылу", - завершил член ОП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ugrozy-1779312176.html

https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html

https://ria.ru/20220315/plen-1778205463.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество