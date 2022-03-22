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ВМС Турции предупредили корабли о минах после сообщения ФСБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
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ВМС Турции предупредили корабли о минах после сообщения ФСБ, сообщили СМИ
ВМС Турции предупредили корабли о минах после сообщения ФСБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
ВМС Турции предупредили корабли о минах после сообщения ФСБ, сообщили СМИ
ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России о заминировании Украиной подходов к портам в Черном море, пишет газета... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:32
2022-03-22T09:32
в мире
россия
одесса
черноморск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России о заминировании Украиной подходов к портам в Черном море, пишет газета Hürriyet.ФСБ РФ в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."Военно-морские силы выступили с предупреждением, призвав корабли следить за возможными дрейфующими минами. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин/миноподобных объектов следует немедленно сообщать главному координационному центру спасательных операций", - пишет газета.
https://ria.ru/20220319/miny-1778977237.html
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в мире, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины
09:32 22.03.2022
 
ВМС Турции предупредили корабли о минах после сообщения ФСБ, сообщили СМИ

Hürriyet: ВМС Турции попросили корабли отслеживать мины после сообщения ФСБ России

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Москва" Черноморского флота в Черном море
Ракетный крейсер Москва Черноморского флота в Черном море - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота в Черном море. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России о заминировании Украиной подходов к портам в Черном море, пишет газета Hürriyet.
ФСБ РФ в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Ракетный крейсер Москва Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В МВД ответили на сообщения о минах, дрейфующих в Черном море
"Военно-морские силы выступили с предупреждением, призвав корабли следить за возможными дрейфующими минами. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин/миноподобных объектов следует немедленно сообщать главному координационному центру спасательных операций", - пишет газета.
Военнослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В миреРоссияОдессаЧерноморскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы Украины
 
 
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