Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов
Вице-премьер Борисов: заместить импортные детали в самолете Ту-214 можно за год
Самолет ТУ-214 . Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев").
"В минимальном количестве. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет", - сказал Борисов.
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В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы. "Насущный вопрос - это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом", - добавил Борисов.
Вице-премьер считает, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год. "Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214", - сказал он.
Ранее в марте Борисов сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при необходимости может увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.
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