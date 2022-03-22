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Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов - РИА Новости, 22.03.2022
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Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов
Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов - РИА Новости, 22.03.2022
Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов
Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:01
2022-03-22T12:01
технологии
экономика
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-214
юрий борисов (вице-премьер)
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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев")."В минимальном количестве. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет", - сказал Борисов.В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы. "Насущный вопрос - это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом", - добавил Борисов.Вице-премьер считает, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год. "Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214", - сказал он.Ранее в марте Борисов сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при необходимости может увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.
https://ria.ru/20220316/aviatsiya-1778436614.html
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технологии, экономика, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-214, юрий борисов (вице-премьер)
12:01 22.03.2022
 
Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов

Вице-премьер Борисов: заместить импортные детали в самолете Ту-214 можно за год

© РИА Новости / Дмитрий Петроченко / Перейти в фотобанкСамолет ТУ-214
Самолет ТУ-214 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Петроченко
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Самолет ТУ-214 . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев").
"В минимальном количестве. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет", - сказал Борисов.
Пассажирский самолет ИЛ-96 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Борисов допустил дополнительное производство Ил-96 и Ту-214
В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы. "Насущный вопрос - это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом", - добавил Борисов.
Вице-премьер считает, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год. "Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214", - сказал он.
Ранее в марте Борисов сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при необходимости может увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.
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ТехнологииЭкономикаРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-214Юрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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