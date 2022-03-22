https://ria.ru/20220322/tu-214-1779414736.html

Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов

Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов - РИА Новости, 22.03.2022

Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов

Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:01

2022-03-22T12:01

2022-03-22T12:01

технологии

экономика

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-214

юрий борисов (вице-премьер)

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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев")."В минимальном количестве. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет", - сказал Борисов.В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы. "Насущный вопрос - это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом", - добавил Борисов.Вице-премьер считает, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год. "Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214", - сказал он.Ранее в марте Борисов сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при необходимости может увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.

https://ria.ru/20220316/aviatsiya-1778436614.html

https://ria.ru/20210828/shoygu-1747655321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, экономика, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-214, юрий борисов (вице-премьер)