https://ria.ru/20220322/tovary-1779363894.html

Запрет Минска на вывоз товаров не распространяется на российскую продукцию

Запрет Минска на вывоз товаров не распространяется на российскую продукцию - РИА Новости, 22.03.2022

Запрет Минска на вывоз товаров не распространяется на российскую продукцию

Вводимый Белоруссией запрет на вывоз из страны ряда промтоваров не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения и на транзит, в том... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T00:53

2022-03-22T00:53

2022-03-22T00:53

белоруссия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_f44ffd2f21101f39b15595764ad86fb3.jpg

МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Вводимый Белоруссией запрет на вывоз из страны ряда промтоваров не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения и на транзит, в том числе между частями РФ, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале постановлении правительства.Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила, что премьер Белоруссии Роман Головченко распорядился запретить вывоз из страны 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства".Решение не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; помещенных под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Белоруссии, вывозимых с ее территории за пределы таможенной территории ЕАЭС; перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС. Также решение не касается товаров, перемещаемых между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Белоруссии.Документом также предусмотрен вывоз за пределы Белоруссии товаров из перечня по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом.Запрет не распространяется на товары, вывозимые из Белоруссии в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств. Кроме того, запрет не распространяется на товары, полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории. Он также не касается гуманитарной помощи, товаров, ранее ввезенные в Белоруссию с применением карнета АТА, на транспортные средства международной перевозки и запчасти к ним и ряда других случаев.Постановление будет действовать в течение полугода с 23 марта. Перечень групп товаров, на которые распространяется документ, разнообразен. В нем – некоторые краски, ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.

https://ria.ru/20220321/zapret-1779330207.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белоруссия, россия, в мире