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Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты - РИА Новости, 22.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220322/theatre-1779429784.html
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты - РИА Новости, 22.03.2022
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий в 2022 году на новые театральные проекты. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:50
2022-03-22T15:58
культура
новости культуры
юнеско
москва
театр
александр кибовский
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий в 2022 году на новые театральные проекты."Ко Дню театров мы всегда подписываем приказ о предоставлении целевых субсидий из бюджета города Москвы на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям... Будем работать дальше", — сказал Кибовский в прямом эфире пресс-конференции.Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. На торжестве проходят театральные фестивали, организуются тематические выставки и праздничные постановки.
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новости культуры, юнеско, москва, театр, александр кибовский
14:50 22.03.2022 (обновлено: 15:58 22.03.2022)
 
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты

Глава департамента культуры Москвы подписал приказ о выделении театрам субсидий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к, посвященная выставочному проекту "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
П/к, посвященная выставочному проекту Сальвадор Дали. Магическое искусство - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий в 2022 году на новые театральные проекты.
"Ко Дню театров мы всегда подписываем приказ о предоставлении целевых субсидий из бюджета города Москвы на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям... Будем работать дальше", — сказал Кибовский в прямом эфире пресс-конференции.
Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. На торжестве проходят театральные фестивали, организуются тематические выставки и праздничные постановки.
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КультураНовости культурыЮНЕСКОМоскваТеатрАлександр Кибовский
 
 
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