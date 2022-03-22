https://ria.ru/20220322/theatre-1779429784.html
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты - РИА Новости, 22.03.2022
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий в 2022 году на новые театральные проекты. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:50
2022-03-22T14:50
2022-03-22T15:58
культура
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юнеско
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александр кибовский
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий в 2022 году на новые театральные проекты."Ко Дню театров мы всегда подписываем приказ о предоставлении целевых субсидий из бюджета города Москвы на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям... Будем работать дальше", — сказал Кибовский в прямом эфире пресс-конференции.Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. На торжестве проходят театральные фестивали, организуются тематические выставки и праздничные постановки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юнеско, москва, театр, александр кибовский
14:50 22.03.2022 (обновлено: 15:58 22.03.2022)
Кибовский подписал приказ о выделении театрам субсидий на новые проекты
Глава департамента культуры Москвы подписал приказ о выделении театрам субсидий
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий в 2022 году на новые театральные проекты.
"Ко Дню театров мы всегда подписываем приказ о предоставлении целевых субсидий из бюджета города Москвы на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям... Будем работать дальше", — сказал Кибовский в прямом эфире пресс-конференции.
Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. На торжестве проходят театральные фестивали, организуются тематические выставки и праздничные постановки.