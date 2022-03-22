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Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/spasateli-1779399801.html
Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения
Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения - РИА Новости, 22.03.2022
Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения
Российские спасатели доставили в Донецкую народную республику первый мобильный городок жизнеобеспечения, его планируется развернуть в Новоазовском районе вблизи РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:53
2022-03-22T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские спасатели доставили в Донецкую народную республику первый мобильный городок жизнеобеспечения, его планируется развернуть в Новоазовском районе вблизи Мариуполя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Донецкую народную республику доставлен первый мобильный городок жизнеобеспечения. Его планируется развернуть в Новоазовском районе возле Мариуполя", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, мобильный городок жизнеобеспечения доставлен на территорию ДНР колонной Донского спасательного центра в составе гуманитарной помощи. Городок из 30 палаток на 440 мест будет возведен в селе Безыменное.Городки жизнеобеспечения функционируют круглосуточно. На случай ухудшения погодных условий они обеспечены специальными пунктами обогрева. Для этого в каждой палатке установлен обогреватель и проведено электричество с помощью электрогенераторов мощностью 3,5 и 5,5 кВт. Это вполне достаточно для того, чтобы обеспечить деятельность мобильного городка. Ночью место расположения пункта жизнедеятельности освещается с помощью световой башни.В таких городках люди могут получить горячие питание, чай, питьевую воду, психологическую помощь, и при необходимости переночевать. Кроме того, там можно подзарядить мобильные устройства.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779398854.html
донецкая народная республика
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, россия
10:53 22.03.2022
 
Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения

Российские спасатели доставили в ДНР первый мобильный городок жизнеобеспечения

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские спасатели доставили в Донецкую народную республику первый мобильный городок жизнеобеспечения, его планируется развернуть в Новоазовском районе вблизи Мариуполя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Донецкую народную республику доставлен первый мобильный городок жизнеобеспечения. Его планируется развернуть в Новоазовском районе возле Мариуполя", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, мобильный городок жизнеобеспечения доставлен на территорию ДНР колонной Донского спасательного центра в составе гуманитарной помощи. Городок из 30 палаток на 440 мест будет возведен в селе Безыменное.
Городки жизнеобеспечения функционируют круглосуточно. На случай ухудшения погодных условий они обеспечены специальными пунктами обогрева. Для этого в каждой палатке установлен обогреватель и проведено электричество с помощью электрогенераторов мощностью 3,5 и 5,5 кВт. Это вполне достаточно для того, чтобы обеспечить деятельность мобильного городка. Ночью место расположения пункта жизнедеятельности освещается с помощью световой башни.
В таких городках люди могут получить горячие питание, чай, питьевую воду, психологическую помощь, и при необходимости переночевать. Кроме того, там можно подзарядить мобильные устройства.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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