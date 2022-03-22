https://ria.ru/20220322/spasateli-1779399801.html

Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения

Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения - РИА Новости, 22.03.2022

Российские спасатели доставили в ДНР мобильный городок жизнеобеспечения

Российские спасатели доставили в Донецкую народную республику первый мобильный городок жизнеобеспечения, его планируется развернуть в Новоазовском районе вблизи РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:53

2022-03-22T10:53

2022-03-22T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские спасатели доставили в Донецкую народную республику первый мобильный городок жизнеобеспечения, его планируется развернуть в Новоазовском районе вблизи Мариуполя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Донецкую народную республику доставлен первый мобильный городок жизнеобеспечения. Его планируется развернуть в Новоазовском районе возле Мариуполя", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, мобильный городок жизнеобеспечения доставлен на территорию ДНР колонной Донского спасательного центра в составе гуманитарной помощи. Городок из 30 палаток на 440 мест будет возведен в селе Безыменное.Городки жизнеобеспечения функционируют круглосуточно. На случай ухудшения погодных условий они обеспечены специальными пунктами обогрева. Для этого в каждой палатке установлен обогреватель и проведено электричество с помощью электрогенераторов мощностью 3,5 и 5,5 кВт. Это вполне достаточно для того, чтобы обеспечить деятельность мобильного городка. Ночью место расположения пункта жизнедеятельности освещается с помощью световой башни.В таких городках люди могут получить горячие питание, чай, питьевую воду, психологическую помощь, и при необходимости переночевать. Кроме того, там можно подзарядить мобильные устройства.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779398854.html

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, россия