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СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing - РИА Новости, 22.03.2022
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СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing
СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing - РИА Новости, 22.03.2022
СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing
Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T05:42
2022-03-22T09:07
в мире
китай
boeing 737
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.Издание Global Times сообщило, что на месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.
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в мире, китай, boeing 737
05:42 22.03.2022 (обновлено: 09:07 22.03.2022)
 
СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

CCTV: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося на юге Китая Boeing 737

CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com / Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com /
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.

"К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", — сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск).

Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.
Издание Global Times сообщило, что на месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 14:51
Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800
 
В миреКитайBoeing 737
 
 
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