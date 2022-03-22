05:42 22.03.2022 (обновлено: 09:07 22.03.2022)
СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing
CCTV: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося на юге Китая Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.
"К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", — сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск).
Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.
Издание Global Times сообщило, что на месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.