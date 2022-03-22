https://ria.ru/20220322/spasateli-1779371799.html

СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing - РИА Новости, 22.03.2022

СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T05:42

2022-03-22T05:42

2022-03-22T09:07

в мире

китай

boeing 737

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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.Издание Global Times сообщило, что на месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

https://ria.ru/20220321/boeing-1779278079.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, boeing 737