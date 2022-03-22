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Имперский народ. Историки рассказали о роли башкир в расширении России

Имперский народ. Историки рассказали о роли башкир в расширении России - РИА Новости, 22.03.2022

Имперский народ. Историки рассказали о роли башкир в расширении России

Комплексный архивный анализ, проясняющий роль башкир в расширении России в XVIII–XIX веках, провели специалисты Самарского университета. По их словам, роль... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:00

2022-03-22T09:00

2022-03-22T09:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Комплексный архивный анализ, проясняющий роль башкир в расширении России в XVIII–XIX веках, провели специалисты Самарского университета. По их словам, роль этого этноса в освоении степных просторов Волго-Уральского региона в полной мере позволяет отнести их к числу "имперских" народов, выступавших активной организующей силой государства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Одним из интересных эпизодов истории Российской Империи, мало изученных и освещенных в культуре, по мнению историков Самарского университета им. Королева, является освоение юго-востока Европейской России — обширного региона между реками Волга и Урал, являющегося частью евразийской Великой степи.Государства и нации, которые можно отнести к "имперскому типу", по словам историков, всегда имеют в своем фундаменте стабильный культурный и политический консенсус нескольких народов. Поэтому наряду с русскими крестьянами и казаками активными участниками освоения плодородной и пригодной для животноводства степи были народы Поволжья, малороссы, башкиры, казахи, а также немецкие и другие колонисты.С 1800 по 1897 годы население лесостепного и степного Заволжья выросло с 0,4 до 2,8 миллионов человек. Специалисты Самарского университета им. Королева исследовали роль башкир в активном освоении этого региона. В основе работы — статистические данные и архивные материалы, в том числе переписка высших должностных лиц Империи, а также мемуары и другие сочинения участников этого процесса, рассказали ученые.В XVI веке Иван Грозный, разгромив Казань, предложил башкирам стать частью Московского Царства. С тех пор за ними оставались широкие привилегии, в том числе вотчинное право на распоряжение заселенными ими землями — ни один другой народ, принявший подданство Российской Империи, не имел его. Кроме того, башкиры в полной мере сохранили исламские традиции."Судьба башкир внутри России демонстрирует способность народа становиться частью империи, избегая ассимиляции. В этом проявилось их стремление быть субъектом сильного государства, а не вассалом. Москва шла на серьезные уступки башкирам, и этот союз был взаимовыгодным. Башкиры обязались нести военную службу, за что освобождались от поземельной подати", — сообщил Смирнов.Признаком для выделения "имперского" народа ученые считают активное участие в генезисе и развитии империи. В случае башкир и ряда других этносов, особенно ярко это проявлялось при заселении окраин, в ходе которой поселенцы разных культур совместно с русскими трудились над формированием единой экономической и административной системы."Имперская политика отнюдь не вела к депопуляции башкир. Вопреки предрассудкам, имперская экспансия благоприятно сказалась на исторических судьбах этого народа. Их численность, по наиболее аргументированным подсчетам, с середины XVIII до начала XX века выросла со 150 тысяч до 1,7 миллиона человек", — подчеркнул Смирнов.Хотя имели место принудительное изъятие или продажа дворянам и переселенцам части земель, которые башкиры считали своими, преимущественно это были дальние кочевья, охотничьи, рыболовные и бортные угодья. Как отмечают историки, на практике это стимулировало замену экстенсивного традиционного кочевого хозяйства на более современные и эффективные формы природо- и землепользования.Военным сословием башкиры перестали считаться в 1865 году. При этом на них были распространены новые реформы Александра II, включая введение волостного и земского самоуправления, причем в низших административных единицах разрешалось делопроизводство на родном языке. Примером такой относительной национально-культурной автономии могут служить башкирские волости в Николаевском уезде Самарской губернии.

https://ria.ru/20191022/1560053073.html

https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html

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