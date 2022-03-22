https://ria.ru/20220322/sakhar-1779371500.html
В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара
В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара - РИА Новости, 22.03.2022
В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара
Товарный запас в Красноярском крае сформирован в необходимом объеме, проблем с поставками сахара и причин для паники нет, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T05:31
2022-03-22T05:31
2022-03-22T05:33
александр усс
красноярск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593005719_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_64f86e12a3e41e1578479e85fea09e99.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Товарный запас в Красноярском крае сформирован в необходимом объеме, проблем с поставками сахара и причин для паники нет, сообщает пресс-служба губернатора края.По ее данным, об этом губернатор региона и члены правительства сообщили во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики, где основным вопросом стал контроль за ценообразованием.Губернатор Александр Усс отметил, что причин для паники и ажиотажного спроса на отдельные категории товаров сейчас нет.По данным министерства сельского хозяйства и торговли региона, запасы по основным товарам в регионе соответствуют нормативам. По отдельным категориям объем товара сформирован на 50 дней и более. При этом ассортимент крупных и мелких торговых сетей постоянно обновляется за счет новых поставок."По данным мониторинга, объем продаж круп и консервов стабилизировался. Сейчас он вернулся к среднедневным продажам начала февраля. Сохраняется спрос на сахар-песок. Однако дефицита в регионе нет. Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1200 тонн сахара", - рассказал вице-премьер - министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов.В пресс-службе главы сообщили, что контроль за ценообразованием обеспечивает управление антимонопольной службы по краю. На прошлой неделе совместно с сотрудниками прокуратуры края они провели рейды по торговым сетям Красноярска. Был выявлен ряд нарушений при ценообразовании, в том числе и на сахар.
https://ria.ru/20220311/kooperatsiya-1777676326.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593005719_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e9fed525001eba5def447faa554545f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс, красноярск, общество
05:31 22.03.2022 (обновлено: 05:33 22.03.2022)
В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара
Губернатор Красноярского края Усс заявил, что в регионе достаточно товарных запасов
КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Товарный запас в Красноярском крае сформирован в необходимом объеме, проблем с поставками сахара и причин для паники нет, сообщает пресс-служба губернатора края.
По ее данным, об этом губернатор региона и члены правительства сообщили во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики, где основным вопросом стал контроль за ценообразованием.
Губернатор Александр Усс
отметил, что причин для паники и ажиотажного спроса на отдельные категории товаров сейчас нет.
"Ситуация по ценам выглядит, конечно, далеко не так, как нам бы хотелось. Но в то же время именно активное включение всех рычагов, которые у нас на сегодня имеются, позволяют сохранить стабильность. У нас достаточно товарных запасов, у нас нет оснований для паники", - цитирует Усса пресс-служба.
По данным министерства сельского хозяйства и торговли региона, запасы по основным товарам в регионе соответствуют нормативам. По отдельным категориям объем товара сформирован на 50 дней и более. При этом ассортимент крупных и мелких торговых сетей постоянно обновляется за счет новых поставок.
"По данным мониторинга, объем продаж круп и консервов стабилизировался. Сейчас он вернулся к среднедневным продажам начала февраля. Сохраняется спрос на сахар-песок. Однако дефицита в регионе нет. Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1200 тонн сахара", - рассказал вице-премьер - министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов.
В пресс-службе главы сообщили, что контроль за ценообразованием обеспечивает управление антимонопольной службы по краю. На прошлой неделе совместно с сотрудниками прокуратуры края они провели рейды по торговым сетям Красноярска
. Был выявлен ряд нарушений при ценообразовании, в том числе и на сахар.