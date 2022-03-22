https://ria.ru/20220322/sakhar-1779371500.html

В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара

В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара - РИА Новости, 22.03.2022

В Красноярском крае заявили, что в регионе нет проблем с поставками сахара

Товарный запас в Красноярском крае сформирован в необходимом объеме, проблем с поставками сахара и причин для паники нет, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T05:31

2022-03-22T05:31

2022-03-22T05:33

александр усс

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Товарный запас в Красноярском крае сформирован в необходимом объеме, проблем с поставками сахара и причин для паники нет, сообщает пресс-служба губернатора края.По ее данным, об этом губернатор региона и члены правительства сообщили во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики, где основным вопросом стал контроль за ценообразованием.Губернатор Александр Усс отметил, что причин для паники и ажиотажного спроса на отдельные категории товаров сейчас нет.По данным министерства сельского хозяйства и торговли региона, запасы по основным товарам в регионе соответствуют нормативам. По отдельным категориям объем товара сформирован на 50 дней и более. При этом ассортимент крупных и мелких торговых сетей постоянно обновляется за счет новых поставок."По данным мониторинга, объем продаж круп и консервов стабилизировался. Сейчас он вернулся к среднедневным продажам начала февраля. Сохраняется спрос на сахар-песок. Однако дефицита в регионе нет. Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1200 тонн сахара", - рассказал вице-премьер - министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов.В пресс-службе главы сообщили, что контроль за ценообразованием обеспечивает управление антимонопольной службы по краю. На прошлой неделе совместно с сотрудниками прокуратуры края они провели рейды по торговым сетям Красноярска. Был выявлен ряд нарушений при ценообразовании, в том числе и на сахар.

https://ria.ru/20220311/kooperatsiya-1777676326.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

александр усс, красноярск, общество