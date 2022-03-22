Жители Рубежного в ЛНР сообщили о продолжении уличных боев
Жители Рубежного сообщили о продолжении уличных боев между ВСУ и армией ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Уличные бои между украинскими силовиками и армией ЛНР в городе Рубежное Северодонецкого района продолжаются, сообщили РИА Новости местные жители.
"Силы ЛНР контролируют около половины города. Вторая половина - под украинскими военными. Перестрелки продолжались весь понедельник и всю ночь", - рассказал РИА Новости местный житель.
По его словам, также в этом районе продолжаются артиллерийские дуэли, о сильных обстрелах сообщают жители городов Лисичанск и Северодонецк.
Мирные граждане ночуют в подвалах, скрываясь от обстрелов, либо пытаются выехать из города. Накануне из Рубежного выехали около 1,5 тысячи человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.