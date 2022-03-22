https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html

Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране

Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране - РИА Новости, 22.03.2022

Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране

Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм" по поддержке путешественников в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:35

2022-03-22T12:35

2022-03-22T17:39

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм" по поддержке путешественников в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.В Ростуризме уточнили, что уже пригласили отели и туроператоров к участию в программе, чтобы разработать специальные предложения для будущих гостей. "Такие пакеты могут включать скидки и дополнительные возможности, а также комплименты и подарки, предоставляемые при проживании или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах", — указали в пресс-службе.Специальные предложения участников отрасли будут публиковаться на сайтах объектов размещения и агентств, в системах бронирования и других каналах и отмечаться логотипом "Мы вместе.Туризм" для идентификации.

https://ria.ru/20220321/keshbek-1779321679.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, отели, отдых, маршруты