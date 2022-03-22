https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html
Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране
Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране - РИА Новости, 22.03.2022
Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране
Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм" по поддержке путешественников в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:35
2022-03-22T12:35
2022-03-22T17:39
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм" по поддержке путешественников в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.В Ростуризме уточнили, что уже пригласили отели и туроператоров к участию в программе, чтобы разработать специальные предложения для будущих гостей. "Такие пакеты могут включать скидки и дополнительные возможности, а также комплименты и подарки, предоставляемые при проживании или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах", — указали в пресс-службе.Специальные предложения участников отрасли будут публиковаться на сайтах объектов размещения и агентств, в системах бронирования и других каналах и отмечаться логотипом "Мы вместе.Туризм" для идентификации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, отели, отдых, маршруты
12:35 22.03.2022 (обновлено: 17:39 22.03.2022)
Ростуризм запустил программу скидок для путешественников по стране
Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм" для поддержки путешествий по стране
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм" по поддержке путешественников в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Она направлена на повышение доступности и привлекательности внутренних направлений за счет новых интересных предложений в отелях и на туристических маршрутах на территории страны. Ее реализация позволит повысить информированность о возможностях отдыха в России", — рассказали в ведомстве.
В Ростуризме уточнили, что уже пригласили отели и туроператоров к участию в программе, чтобы разработать специальные предложения для будущих гостей.
"Такие пакеты могут включать скидки и дополнительные возможности, а также комплименты и подарки, предоставляемые при проживании или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах", — указали в пресс-службе.
Специальные предложения участников отрасли будут публиковаться на сайтах объектов размещения и агентств, в системах бронирования и других каналах и отмечаться логотипом "Мы вместе.Туризм" для идентификации.