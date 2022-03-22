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Полянский анонсировал голосование в СБ по российской резолюции по Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/rezolyutsiya-1779491820.html
Полянский анонсировал голосование в СБ по российской резолюции по Украине
Полянский анонсировал голосование в СБ по российской резолюции по Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Полянский анонсировал голосование в СБ по российской резолюции по Украине
Голосование по российскому проекту гуманитарной резолюции по Украине пройдет в СБ ООН в среду, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:11
2022-03-22T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оон
дмитрий полянский
ситуация в днр и лнр
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Голосование по российскому проекту гуманитарной резолюции по Украине пройдет в СБ ООН в среду, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Да, мы попросили проведения голосования. Думаем, это подходящее время", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, пройдет ли голосование в среду.Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в документе содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр
17:11 22.03.2022 (обновлено: 17:19 22.03.2022)
 
Полянский анонсировал голосование в СБ по российской резолюции по Украине

Зампостпреда при ООН Полянский: голосование по российской резолюции пройдет 23 марта

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар - РИА Новости. Голосование по российскому проекту гуманитарной резолюции по Украине пройдет в СБ ООН в среду, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Да, мы попросили проведения голосования. Думаем, это подходящее время", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, пройдет ли голосование в среду.
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Ряд стран запросили возобновления чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине
Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.
В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в документе содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
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Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН
Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.
Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаООНДмитрий ПолянскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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