Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/rassledovanie-1779467483.html
В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны
В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны - РИА Новости, 22.03.2022
В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны
Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что примеру Думы, создавшей комиссию по расследованию работы биолабораторий США на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:52
2022-03-22T15:52
евразия
сша
россия
оон
министерство обороны украины
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_0:52:3256:1884_1920x0_80_0_0_049132f742a7e9a85246d700c774d795.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что примеру Думы, создавшей комиссию по расследованию работы биолабораторий США на Украине, последуют также другие государства и международные организации.Ранее Госдума на пленарном заседании 22 марта создала комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине."Мы надеемся, что примеру российского парламента последуют и другие государства, и международные организации. Россия по-прежнему будет поднимать вопрос о необходимости расследования деятельности США в сфере биологических разработок, в том числе в структурах ООН. Очевидно, что речь может идти о прямом нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО)", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.По его словам, из тех материалов, которые были обнаружены в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сегодня известно, что биолаборатории находились формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления министерства обороны Украины, но кураторами "везде были поставлены" американцы."Фактически возбудители опасных заболеваний проверяли на местном генотипе (славянском). При этом создавались патогены, которые, скорее всего, пытались сделать устойчивыми к коммерческим вакцинам или антибиотикам. Всего таких лабораторий было около 30, 13 из них имели очень высокий уровень защиты", - продолжил парламентарий.Также он напомнил о случаях распространения кори и холеры на Украине. Отдельно Слуцкий привел случай, когда, по его словам, в 2009 в Тернополе 450 украинцев пострадали от вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию, "который никогда не присутствовал на севере Евразии, этот вирус характерно отмечен в Экваториальной Африке", "как он туда попал - большой вопрос"."Специально привожу эти данные подробно, чтобы показать размах всего того, что существовало в непосредственной близости от территории России. И это действительно страшно. По сути, такими действиями США вынули огромный камень из-под системы международной безопасности. И наш долг - не дать замолчать, не дать снова Вашингтону выйти безнаказанным из этой преступной авантюры для всего славянского мира", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220322/laboratoriya-1779432321.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/sovfed-1779379814.html
евразия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_e699fa4b14c3383387cacaf9c23a574a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразия, сша, россия, оон, министерство обороны украины, госдума рф, в мире
15:52 22.03.2022
 
В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны

Депутат Слуцкий надеется, что комиссии по биолабораториям создадут и другие страны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что примеру Думы, создавшей комиссию по расследованию работы биолабораторий США на Украине, последуют также другие государства и международные организации.
Ранее Госдума на пленарном заседании 22 марта создала комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме создали комиссию по расследованию биолабораторий на Украине
"Мы надеемся, что примеру российского парламента последуют и другие государства, и международные организации. Россия по-прежнему будет поднимать вопрос о необходимости расследования деятельности США в сфере биологических разработок, в том числе в структурах ООН. Очевидно, что речь может идти о прямом нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО)", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
По его словам, из тех материалов, которые были обнаружены в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сегодня известно, что биолаборатории находились формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления министерства обороны Украины, но кураторами "везде были поставлены" американцы.
"Фактически возбудители опасных заболеваний проверяли на местном генотипе (славянском). При этом создавались патогены, которые, скорее всего, пытались сделать устойчивыми к коммерческим вакцинам или антибиотикам. Всего таких лабораторий было около 30, 13 из них имели очень высокий уровень защиты", - продолжил парламентарий.
Также он напомнил о случаях распространения кори и холеры на Украине. Отдельно Слуцкий привел случай, когда, по его словам, в 2009 в Тернополе 450 украинцев пострадали от вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию, "который никогда не присутствовал на севере Евразии, этот вирус характерно отмечен в Экваториальной Африке", "как он туда попал - большой вопрос".
"Специально привожу эти данные подробно, чтобы показать размах всего того, что существовало в непосредственной близости от территории России. И это действительно страшно. По сути, такими действиями США вынули огромный камень из-под системы международной безопасности. И наш долг - не дать замолчать, не дать снова Вашингтону выйти безнаказанным из этой преступной авантюры для всего славянского мира", - добавил парламентарий.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:56В мире
Совфед примет участие в расследовании работы биолабораторий США на Украине
 
ЕвразияСШАРоссияООНМинистерство обороны УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала