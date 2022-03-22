В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны
Депутат Слуцкий надеется, что комиссии по биолабораториям создадут и другие страны
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что примеру Думы, создавшей комиссию по расследованию работы биолабораторий США на Украине, последуют также другие государства и международные организации.
"Мы надеемся, что примеру российского парламента последуют и другие государства, и международные организации. Россия по-прежнему будет поднимать вопрос о необходимости расследования деятельности США в сфере биологических разработок, в том числе в структурах ООН. Очевидно, что речь может идти о прямом нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО)", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
По его словам, из тех материалов, которые были обнаружены в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сегодня известно, что биолаборатории находились формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления министерства обороны Украины, но кураторами "везде были поставлены" американцы.
"Фактически возбудители опасных заболеваний проверяли на местном генотипе (славянском). При этом создавались патогены, которые, скорее всего, пытались сделать устойчивыми к коммерческим вакцинам или антибиотикам. Всего таких лабораторий было около 30, 13 из них имели очень высокий уровень защиты", - продолжил парламентарий.
Также он напомнил о случаях распространения кори и холеры на Украине. Отдельно Слуцкий привел случай, когда, по его словам, в 2009 в Тернополе 450 украинцев пострадали от вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию, "который никогда не присутствовал на севере Евразии, этот вирус характерно отмечен в Экваториальной Африке", "как он туда попал - большой вопрос".
"Специально привожу эти данные подробно, чтобы показать размах всего того, что существовало в непосредственной близости от территории России. И это действительно страшно. По сути, такими действиями США вынули огромный камень из-под системы международной безопасности. И наш долг - не дать замолчать, не дать снова Вашингтону выйти безнаказанным из этой преступной авантюры для всего славянского мира", - добавил парламентарий.