https://ria.ru/20220322/rassledovanie-1779467483.html

В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны

В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны - РИА Новости, 22.03.2022

В Госдуме надеются, что работу биолабораторий расследуют и другие страны

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что примеру Думы, создавшей комиссию по расследованию работы биолабораторий США на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:52

2022-03-22T15:52

2022-03-22T15:52

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что примеру Думы, создавшей комиссию по расследованию работы биолабораторий США на Украине, последуют также другие государства и международные организации.Ранее Госдума на пленарном заседании 22 марта создала комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине."Мы надеемся, что примеру российского парламента последуют и другие государства, и международные организации. Россия по-прежнему будет поднимать вопрос о необходимости расследования деятельности США в сфере биологических разработок, в том числе в структурах ООН. Очевидно, что речь может идти о прямом нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО)", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.По его словам, из тех материалов, которые были обнаружены в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сегодня известно, что биолаборатории находились формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления министерства обороны Украины, но кураторами "везде были поставлены" американцы."Фактически возбудители опасных заболеваний проверяли на местном генотипе (славянском). При этом создавались патогены, которые, скорее всего, пытались сделать устойчивыми к коммерческим вакцинам или антибиотикам. Всего таких лабораторий было около 30, 13 из них имели очень высокий уровень защиты", - продолжил парламентарий.Также он напомнил о случаях распространения кори и холеры на Украине. Отдельно Слуцкий привел случай, когда, по его словам, в 2009 в Тернополе 450 украинцев пострадали от вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию, "который никогда не присутствовал на севере Евразии, этот вирус характерно отмечен в Экваториальной Африке", "как он туда попал - большой вопрос"."Специально привожу эти данные подробно, чтобы показать размах всего того, что существовало в непосредственной близости от территории России. И это действительно страшно. По сути, такими действиями США вынули огромный камень из-под системы международной безопасности. И наш долг - не дать замолчать, не дать снова Вашингтону выйти безнаказанным из этой преступной авантюры для всего славянского мира", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220322/laboratoriya-1779432321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/sovfed-1779379814.html

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Дарья Буймова

евразия, сша, россия, оон, министерство обороны украины, госдума рф, в мире