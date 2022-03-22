https://ria.ru/20220322/rassada-1779275094.html

Цветут цветы: как городу и горожанам подготовиться к "сезону рассады"

Цветут цветы: как городу и горожанам подготовиться к "сезону рассады" - РИА Новости, 22.03.2022

Цветут цветы: как городу и горожанам подготовиться к "сезону рассады"

Дачный сезон не за горами, а значит – самое время украсить подоконник или балкон горшочками с рассадой. РИА Новости задали актуальные вопросы о "домашних... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:00

2022-03-22T10:00

2022-03-22T10:00

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Дачный сезон не за горами, а значит – самое время украсить подоконник или балкон горшочками с рассадой. РИА Новости задали актуальные вопросы о "домашних грядках" специалистам комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы и узнали, как выбрать семена и грунт, в каком поливе нуждается рассада и чем высадка цветов в столице отличается от дачных посадок.Как правильно выбрать семена для рассады?Для начала необходимо определиться, что именно и в каком количестве вы планируете высаживать: овощи, фрукты, цветы, кустарники. Сделайте отдельный список с полным перечнем необходимых семян, продумайте объемы посадок, чтобы не купить слишком много или мало.При покупке обязательно обратите внимание на срок годности семян, их целостность и внешний вид. Не покупайте семена во влажной, мятой или грязной упаковке, даже если продавец отдает товар за бесценок. Если семена хранились неправильно, это скажется на вашем будущем урожае.Выбирая семена, помните, что от сорта зависит срок созревания плодов. Так, например, раннеспелые и среднеспелые сорта дадут первый урожай к началу августа, а позднеспелые лучше всего высаживать в теплице.А как подобрать грунт? Видов очень многоКачественный грунт должен быть рыхлым, воздухонепроницаемым, хорошо увлажняться и при этом удерживать в себе влагу. Если в магазине для садоводов у вас разбегаются глаза, попросите консультанта вас сориентировать. Если советам продавцов вы не доверяете, то заблаговременно изучите тематические форумы и сообщества, почитайте статьи на тему. А лучше посоветуйтесь со старшими членами семьи или друзьями, которые занимаются садоводством.Рассаду обязательно выращивать на подоконнике?Выбор места зависит от ваших возможностей и условий проживания. В квартире подоконник или балкон подойдут для проращивания лучше всего, особенно если вы живете на солнечной стороне.Сажать семена лучше в специальные рассадные ящики, кассеты, заполненные грунтом, но можно обойтись стаканчиками или торфяными горшочками. Лучше всего они растут под пленкой или стеклом – так в домашних условиях создается парниковый эффект.Кстати, цветочную рассаду для высадки на московских улицах проращивают именно в кассетах. Семена сажают в маленькие кассеты, а потом, по мере роста, перемещают в большие – этот процесс называется пикировка. Как отмечают в КГХ, такая пересадка необходима, чтобы растение и его корневая система правильно развивались.Московская рассада выращивается в специальных теплицах. Хотя городское озеленение, как правило, стартует при устойчивых положительных температурах, первые работы по подготовке к посевам в тепличных условиях начинаются уже осенью.Для высадки в Москве ежегодно готовят порядка 100 видов однолетних растений, в том числе петунию крупноцветковую, цинерарию, тагетес прямостоячий и отклоненный, вербену, сальвию. Самый популярный многолетний цветок – виола трехцветная. Чтобы в дальнейшем цветы комфортно чувствовали себя на городских улицах, виола проходит процесс закалки, что является необходимым требованием для наилучшего укоренения. Так растения заблаговременно привыкают к городским условиям и становятся устойчивыми к резким переменам погоды в мегаполисе.Как правильно ухаживать за рассадой?Самое главное – качественный и регулярный полив. Грунт в емкости с рассадой всегда должен быть слегка влажным. Но "заливать" семена не стоит.Через неделю после пикировки растения можно начать прикармливать, для этого следует заранее приобрести подходящее удобрение. Кроме того, важно периодически поворачивать саженцы другой в стороной к солнцу, чтобы обеспечить стабильный рост.А когда можно пересаживать растение в землю?Следует в первую очередь ориентироваться на погодные условия и учитывать вид растения. Морозостойкие сорта могут спокойно пережить резкое снижение температуры, которое нередко случается весной, а вот более "нежные" сорта, скорее всего, пострадают.В Москве виолу трехцветную, например, высаживают на городские клумбы уже в конце апреля. Растение способно выдержать заморозки до минус трех градусов, а потому перепады погоды ему не страшны. Впрочем, отмечают в КГХ, сроки высадки переносят на начало мая, если фактическая весна не спешит наступать вслед за календарной.Менее стойкие однолетние растения появляются в Москве во второй половине мая, когда возвратные заморозки маловероятны. С момента высадки и до самого окончания цветения за высадками ухаживают специалисты коммунальных служб города, обеспечивая необходимый уход, полив и подкормку.

https://realty.ria.ru/20211014/ozelenenie-1754235242.html

https://realty.ria.ru/20210413/ozelenenie-1728026869.html

https://realty.ria.ru/20200619/1573073146.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, цветы, растениеводство, растения