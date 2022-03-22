https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html

Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский

Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам о свидетельствах готовящихся украинскими радикалами провокаций на Украине с использованием... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:42

2022-03-22T20:42

2022-03-22T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

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совет безопасности оон

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ООН, 22 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам о свидетельствах готовящихся украинскими радикалами провокаций на Украине с использованием опасных химикатов.Во вторник СБ ООН обсудил ситуацию с химинцидентами на Украине."К нашему глубокому сожалению, наши предсказания по поводу подготовки украинскими националистическими группировками организовать постановочные химические провокации на подконтрольных им территориям начинают становиться явью", - сказал Полянский.Он отметил, что РФ предупреждала западных партнеров о том, что украинские боевики доставили контейнеры с токсичными химическими веществами в здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе. "Запланировано, что они будут взорваны, когда российские вооруженные силы приблизятся", - указал он.

https://ria.ru/20220322/khimikaty-1779524486.html

россия

николаевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, николаевский район, украина, совет безопасности оон, дмитрий полянский