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Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам о свидетельствах готовящихся украинскими радикалами провокаций на Украине с использованием... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:42
2022-03-22T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
николаевский район
украина
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам о свидетельствах готовящихся украинскими радикалами провокаций на Украине с использованием опасных химикатов.Во вторник СБ ООН обсудил ситуацию с химинцидентами на Украине."К нашему глубокому сожалению, наши предсказания по поводу подготовки украинскими националистическими группировками организовать постановочные химические провокации на подконтрольных им территориям начинают становиться явью", - сказал Полянский.Он отметил, что РФ предупреждала западных партнеров о том, что украинские боевики доставили контейнеры с токсичными химическими веществами в здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе. "Запланировано, что они будут взорваны, когда российские вооруженные силы приблизятся", - указал он.
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в мире, россия, николаевский район, украина, совет безопасности оон, дмитрий полянский
20:42 22.03.2022
 
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский

Полянский сообщил о готовящихся на Украине радикалами провокациях с химвеществами

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам о свидетельствах готовящихся украинскими радикалами провокаций на Украине с использованием опасных химикатов.
Во вторник СБ ООН обсудил ситуацию с химинцидентами на Украине.
"К нашему глубокому сожалению, наши предсказания по поводу подготовки украинскими националистическими группировками организовать постановочные химические провокации на подконтрольных им территориям начинают становиться явью", - сказал Полянский.
Он отметил, что РФ предупреждала западных партнеров о том, что украинские боевики доставили контейнеры с токсичными химическими веществами в здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе. "Запланировано, что они будут взорваны, когда российские вооруженные силы приблизятся", - указал он.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 20:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНиколаевский районУкраинаСовет Безопасности ООНДмитрий Полянский
 
 
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