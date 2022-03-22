https://ria.ru/20220322/produkty-1779471918.html

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков - РИА Новости, 22.03.2022

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:09

2022-03-22T16:09

2022-03-22T16:31

франция

в мире

эммануэль макрон

санкции в отношении россии

мид франции‎

жан-ив ле дриан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629646_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_297f38b1f95413fad77e68cd0f105716.jpg

ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом."Мы столкнёмся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", - сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия