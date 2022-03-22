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Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков - РИА Новости, 22.03.2022
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Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков - РИА Новости, 22.03.2022
Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:09
2022-03-22T16:31
франция
в мире
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
мид франции‎
жан-ив ле дриан
россия
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом."Мы столкнёмся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", - сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html
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франция, в мире, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия
16:09 22.03.2022 (обновлено: 16:31 22.03.2022)
 
Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Президент Франции Макрон заявил о возможности введения продуктовых чеков

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом.
"Мы столкнёмся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", - сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ФранцияВ миреЭммануэль МакронСанкции в отношении РоссииМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
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