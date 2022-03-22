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Британцы пришли в ужас после признания министра обороны страны по Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Британцы пришли в ужас после признания министра обороны страны по Украине
Британцы пришли в ужас после признания министра обороны страны по Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Британцы пришли в ужас после признания министра обороны страны по Украине
Читатели Daily Mail отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:30
2022-03-22T20:45
в мире
бен уоллес
украина
великобритания
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны.Накануне российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В беседе с блогерами глава военного ведомства Соединенного Королевства признался, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе."Этот идиот должен чистить туалеты здания министерства, а не управлять им", — возмутился cretinous."Путин сейчас смеется над нами", — считает Man on a Soapbox."Самое время вводить танки в Великобританию", — сыронизировал Save_Our_Sanity."Этот клоун представляет угрозу для нашей национальной безопасности, его нужно срочно убрать из правительства", — убежден The14men."Какой глупец! Трое моих сыновей сейчас служат в британской армии в подчинении такого начальника!" — поделился Thishotchick.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, бен уоллес, украина, великобритания
17:30 22.03.2022 (обновлено: 20:45 22.03.2022)
 
Британцы пришли в ужас после признания министра обороны страны по Украине

Комментаторов Daily Mail возмутило признание министра обороны Уоллеса по Украине

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны.
Накануне российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В беседе с блогерами глава военного ведомства Соединенного Королевства признался, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
"Этот идиот должен чистить туалеты здания министерства, а не управлять им", — возмутился cretinous.
"Отправить в отставку! Невероятно, что такие клоуны правят страной", — пишет Partridge A.
"Путин сейчас смеется над нами", — считает Man on a Soapbox.
"Самое время вводить танки в Великобританию", — сыронизировал Save_Our_Sanity.
"Этот клоун представляет угрозу для нашей национальной безопасности, его нужно срочно убрать из правительства", — убежден The14men.
"Какой глупец! Трое моих сыновей сейчас служат в британской армии в подчинении такого начальника!" — поделился Thishotchick.
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Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
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