https://ria.ru/20220322/priznanie-1779375010.html

Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма

Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма - РИА Новости, 22.03.2022

Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал правильным требование России к украинской власти признать российский статус полуострова: Киеву надо РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T07:29

2022-03-22T07:29

2022-03-22T07:29

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал правильным требование России к украинской власти признать российский статус полуострова: Киеву надо уважать принятое не референдуме решение крымского народа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о признании Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Россия делает правильно, выдвигая условия и требуя признать российский статус Крыма", - сказал РИА Новости Журавко.По его словам, крымчане сами определили свое будущее на референдуме восемь лет назад, проголосовав за вступление в состав Российской Федерации."Это было слово и решение крымского народа, которое нужно уважать", - подчеркнул Журавко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220322/priznanie-1779368468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, украина