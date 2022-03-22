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Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма - РИА Новости, 22.03.2022
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Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма
Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма - РИА Новости, 22.03.2022
Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал правильным требование России к украинской власти признать российский статус полуострова: Киеву надо РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T07:29
2022-03-22T07:29
россия
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал правильным требование России к украинской власти признать российский статус полуострова: Киеву надо уважать принятое не референдуме решение крымского народа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о признании Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Россия делает правильно, выдвигая условия и требуя признать российский статус Крыма", - сказал РИА Новости Журавко.По его словам, крымчане сами определили свое будущее на референдуме восемь лет назад, проголосовав за вступление в состав Российской Федерации."Это было слово и решение крымского народа, которое нужно уважать", - подчеркнул Журавко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, в мире, украина
07:29 22.03.2022
 
Экс-депутат Рады поддержал требование России к Украине по признанию Крыма

Экс-депутат Рады Журавко поддержал российское требование к Украине по признанию Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал правильным требование России к украинской власти признать российский статус полуострова: Киеву надо уважать принятое не референдуме решение крымского народа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о признании Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
"Россия делает правильно, выдвигая условия и требуя признать российский статус Крыма", - сказал РИА Новости Журавко.
По его словам, крымчане сами определили свое будущее на референдуме восемь лет назад, проголосовав за вступление в состав Российской Федерации.
"Это было слово и решение крымского народа, которое нужно уважать", - подчеркнул Журавко.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
03:07
Крым и Донбасс ждут признания Киевом, заявили в полпредстве ЮФО
 
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