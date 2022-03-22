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Ранг пожара в нижегородском Кстове повысили до третьего

Ранг пожара в нижегородском Кстове повысили до третьего - РИА Новости, 22.03.2022

Ранг пожара в нижегородском Кстове повысили до третьего

Ранг пожара на нефтебазе в Кстово, где загорелся бензовоз, повышен до третьего, сообщило управление МЧС РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:37

2022-03-22T10:37

2022-03-22T11:32

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Ранг пожара на нефтебазе в Кстово, где загорелся бензовоз, повышен до третьего, сообщило управление МЧС РФ по Нижегородской области.Информация о пожаре на территории частной нефтебазы в Промышленном районе Кстова поступила во вторник в 9.34. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. По предварительной информации, происходит горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Погибших и пострадавших нет."Уточнённая информация. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Ранг пожара повышен до третьего", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что из-за сильного пожара в регионе формируют оперативный штаб.

нижегородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область