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В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз

В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз - РИА Новости, 22.03.2022

В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз

Пожарные тушат загоревшийся бензовоз на нефтебазе в Кстово, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:36

2022-03-22T10:36

2022-03-22T11:32

происшествия

нижегородская область

кстово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшийся бензовоз на нефтебазе в Кстово, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Нижегородской области.Известие о пожаре на территории частной нефтебазы в Промышленном районе Кстова поступило во вторник в 9.34."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. По предварительной информации, происходит горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Погибших и пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - говорится в сообщении."Сильный пожар в Кстовской промзоне. На место выехал мой заместитель Петр Банников. Формируем оперативный штаб", - написал глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

нижегородская область

кстово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, кстово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)