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В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз - РИА Новости, 22.03.2022
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В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз
В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз - РИА Новости, 22.03.2022
В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз
Пожарные тушат загоревшийся бензовоз на нефтебазе в Кстово, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:36
2022-03-22T11:32
происшествия
нижегородская область
кстово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшийся бензовоз на нефтебазе в Кстово, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Нижегородской области.Известие о пожаре на территории частной нефтебазы в Промышленном районе Кстова поступило во вторник в 9.34."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. По предварительной информации, происходит горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Погибших и пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - говорится в сообщении."Сильный пожар в Кстовской промзоне. На место выехал мой заместитель Петр Банников. Формируем оперативный штаб", - написал глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
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происшествия, нижегородская область, кстово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:36 22.03.2022 (обновлено: 11:32 22.03.2022)
 
В Нижегородской области на нефтебазе вспыхнул бензовоз

Пожарные тушат бензовоз, загоревшийся на нефтебазе в Кстово Нижегородской области

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили МЧС РФ на месте возгорания на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области
Автомобили МЧС РФ на месте возгорания на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшийся бензовоз на нефтебазе в Кстово, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Нижегородской области.
Известие о пожаре на территории частной нефтебазы в Промышленном районе Кстова поступило во вторник в 9.34.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. По предварительной информации, происходит горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Погибших и пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
"Сильный пожар в Кстовской промзоне. На место выехал мой заместитель Петр Банников. Формируем оперативный штаб", - написал глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияНижегородская областьКстовоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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