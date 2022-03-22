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Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии - РИА Новости, 22.03.2022
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Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии
Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии - РИА Новости, 22.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:59
2022-03-22T22:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
румыния
александр бастрыкин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, вандалы испачкали могильные плиты надгробий погибших воинов-освободителей на мемориальном кладбище в коммуне Моцка в Румынии и закрасили надпись "Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза" на памятном обелиске."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат", - говорится в сообщении.Дополняется, что Бастрыкин также поручил получить необходимую информацию по линии министерства иностранных дел РФ.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), румыния, александр бастрыкин
20:59 22.03.2022 (обновлено: 22:40 22.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии

Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в румынской коммуне

© Фото : BitTVОскверненный вандалами мемориал советским воинам в румынской коммуне Моцка
Оскверненный вандалами мемориал советским воинам в румынской коммуне Моцка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : BitTV
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, вандалы испачкали могильные плиты надгробий погибших воинов-освободителей на мемориальном кладбище в коммуне Моцка в Румынии и закрасили надпись "Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза" на памятном обелиске.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат", - говорится в сообщении.
Дополняется, что Бастрыкин также поручил получить необходимую информацию по линии министерства иностранных дел РФ.
© Фото : BitTVОскверненный вандалами мемориал советским воинам в румынской коммуне Моцка
Оскверненный вандалами мемориал советским воинам в румынской коммуне Моцка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : BitTV
Оскверненный вандалами мемориал советским воинам в румынской коммуне Моцка
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)РумынияАлександр Бастрыкин
 
 
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