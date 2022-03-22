https://ria.ru/20220322/poruchenie-1779529119.html

Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии

Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии - РИА Новости, 22.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:59

2022-03-22T20:59

2022-03-22T22:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

румыния

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779462817_0:103:800:553_1920x0_80_0_0_078fc2203360d342def4892f82bb4ee3.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, вандалы испачкали могильные плиты надгробий погибших воинов-освободителей на мемориальном кладбище в коммуне Моцка в Румынии и закрасили надпись "Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза" на памятном обелиске."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могил советских солдат", - говорится в сообщении.Дополняется, что Бастрыкин также поручил получить необходимую информацию по линии министерства иностранных дел РФ.

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), румыния, александр бастрыкин