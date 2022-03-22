https://ria.ru/20220322/pomosch-1779462522.html

РПЦ открыла в Москве пункт сбора гумпомощи для беженцев с Украины

РПЦ открыла в Москве пункт сбора гумпомощи для беженцев с Украины - РИА Новости, 22.03.2022

РПЦ открыла в Москве пункт сбора гумпомощи для беженцев с Украины

Церковный центр сбора гуманитарной помощи для беженцев с Украины открылся в Москве, туда можно привезти одежду и обувь, школьную форму, продукты длительного... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:30

2022-03-22T15:30

2022-03-22T15:30

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Церковный центр сбора гуманитарной помощи для беженцев с Украины открылся в Москве, туда можно привезти одежду и обувь, школьную форму, продукты длительного хранения, средства гигиены, бытовую химию и другие товары, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."По благословению святейшего патриарха Кирилла в Москве открылся центр сбора гуманитарной помощи для беженцев. Его работу организовал синодальный отдел по благотворительности. Центр сбора гуманитарной помощи открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 7 (вход через Кадашевский тупик)", - говорится в сообщении.В центре принимают новую одежду и обувь, новую школьную форму, продукты длительного хранения, средства гигиены, бытовую химию, подгузники, детское питание. Полный список необходимого опубликован на сайте синодального отдела по благотворительности www.diaconia.ru."Собранную помощь будут сортировать и распределять для выдачи беженцам, которые обращаются в церковный штаб адресной помощи в Москве, а также будут отправлять в региональные церковные пункты сбора гуманитарной помощи для дальнейшей передачи беженцам в России и в зоне конфликта", - заключили в РПЦ.Ранее сообщалось, что Русская православная церковь открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам с Украины. Как уточнял синодальный отдел, штаб работает ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Николоямская, д. 49, стр. 3. В штабе можно получить продукты, одежду, вещи первой необходимости. Беженцам окажут содействие в размещении, психологическую и юридическую помощь, при необходимости направят за медицинской помощью в церковную больницу Святителя Алексия. Беженцам без документов окажут помощь в их оформлении. За помощью можно обратиться через круглосуточную федеральную горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" 8-800-70-70-222 — звонки бесплатны на территории России. Уточняется, что по этому номеру телефона также можно предложить свою помощь.Также, уточняют в отделе, помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно, отправив смс на номер 3443 со словом "Беженцы" и суммой пожертвования, пожертвовать средства с помощью банковской карты можно также на специальной странице синодального отдела по благотворительности.

https://ria.ru/20220316/mir-1778493280.html

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москва, россия, украина, русская православная церковь