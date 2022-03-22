https://ria.ru/20220322/pogoda-1779408506.html
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Москвичей предупредили о возвращении зимы - РИА Новости, 22.03.2022
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Зима вернется в Москву в ближайшее воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:35
2022-03-22T11:35
2022-03-22T12:41
общество
москва
погода
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зима вернется в Москву в ближайшее воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, погода в Центральной России, где сейчас апрельское тепло и солнце, в предстоящие выходные резко ухудшится."Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс четыре-девять. А вот в воскресенье нагрянет зима", — рассказал синоптик.Он отметил, что прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться снегом, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром с порывами до 23 метров в секунду и существенным понижением температуры воздуха. Как отметил Тишковец, вся ирония ситуации заключается в том, что похолодание произойдет 27 марта, когда в Москве наступает климатическая весна. Он порекомендовал автомобилистам не менять автошины на летний вариант, а подождать до начала второй пятидневки апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, погода
11:35 22.03.2022 (обновлено: 12:41 22.03.2022)
Москвичей предупредили о возвращении зимы
В Москву в воскресенье вернется зимняя погода со штормовым ветром
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зима вернется в Москву в ближайшее воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, погода в Центральной России, где сейчас апрельское тепло и солнце, в предстоящие выходные резко ухудшится.
"Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс четыре-девять. А вот в воскресенье нагрянет зима", — рассказал синоптик.
Он отметил, что прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться снегом, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром с порывами до 23 метров в секунду и существенным понижением температуры воздуха.
"Так, в Москве
ночью показания термометров рухнут до нуля — минус пяти, на дорогах мгновенно образуется гололедица, а днем будет не выше минус трех — плюс двух. То есть природа отбросит нас в самое начало весны", — добавил специалист.
Как отметил Тишковец, вся ирония ситуации заключается в том, что похолодание произойдет 27 марта, когда в Москве наступает климатическая весна. Он порекомендовал автомобилистам не менять автошины на летний вариант, а подождать до начала второй пятидневки апреля.