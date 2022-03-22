https://ria.ru/20220322/pogoda-1779408506.html

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Москвичей предупредили о возвращении зимы - РИА Новости, 22.03.2022

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Зима вернется в Москву в ближайшее воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:35

2022-03-22T11:35

2022-03-22T12:41

общество

москва

погода

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зима вернется в Москву в ближайшее воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, погода в Центральной России, где сейчас апрельское тепло и солнце, в предстоящие выходные резко ухудшится."Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс четыре-девять. А вот в воскресенье нагрянет зима", — рассказал синоптик.Он отметил, что прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться снегом, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром с порывами до 23 метров в секунду и существенным понижением температуры воздуха. Как отметил Тишковец, вся ирония ситуации заключается в том, что похолодание произойдет 27 марта, когда в Москве наступает климатическая весна. Он порекомендовал автомобилистам не менять автошины на летний вариант, а подождать до начала второй пятидневки апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/vitamin-1779275491.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода