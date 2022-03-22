https://ria.ru/20220322/pogoda-1779376961.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 22.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:07
2022-03-22T08:07
2022-03-22T08:07
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется на периферии антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо понижается, к вечеру барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
В Москве во вторник ожидают переменную облачность и до 12 градусов тепла