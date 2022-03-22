https://ria.ru/20220322/pogoda-1779376961.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 22.03.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:07

2022-03-22T08:07

2022-03-22T08:07

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется на периферии антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо понижается, к вечеру барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.

https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

московская область (подмосковье)

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва, погода