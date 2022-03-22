11:33 22.03.2022 (обновлено: 11:37 22.03.2022)
В ДНР погибли 58 мирных жителей с момента эскалации
В ДНР с момента эскалации погибли 58 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители села Новотроицкое Волновахского района смотрят на фрагмент подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины на дороге
Жители села Новотроицкое Волновахского района смотрят на фрагмент подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины на дороге
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. За 33 дня эскалации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погибли 58 мирных жителей, 378 пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 33 дня эскалации со стороны ВФУ погибли 58 мирных жителей, один за прошлые сутки. Ранения различной степени тяжести получили 378 мирных жителей (164 человека с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в том числе 32 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в ДНР заявили, что за 33 дня эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 15 451 боеприпас, включая 19 ракет из "Точки-У" и 1087 ракет РСЗО "Град". В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточняет представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.