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Началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе - РИА Новости, 22.03.2022
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Началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе
Началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе - РИА Новости, 22.03.2022
Началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Волоколамского шоссе и прилегающих территорий,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:26
2022-03-22T09:26
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Волоколамского шоссе и прилегающих территорий, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Основная задача - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов. Работы затронут и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется обновление инженерных коммуникаций - водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей, выполняется прокладка дополнительной ливневой системы. В рамках проекта "Чистое небо" воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. На время проведения работ для пешеходов организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение не планируется."На Волоколамском шоссе представлены практически все виды общественного транспорта, поэтому принято решение в местах с большим пассажиропотоком установить навесы "сухие ноги". Дополнительно озеленим территорию возле остановок и вдоль шоссе, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, установим новые скамейки, фонари и уличные торшеры", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в ходе благоустройства Волоколамского шоссе планируется обновление парков "Долина реки Химки" и "Берег реки Сходня". Там сделают удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха для людей разных поколений, откроют новые детские и спортивные площадки. Работы проведут максимально бережно, с использованием природных и экологически безопасных материалов."Пространство перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова после благоустройства станет точкой притяжения не только для студентов, но и для местных жителей. Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники. В сквере перед академией смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза", - сообщил заместитель мэра.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
09:26 22.03.2022
 

Началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолоколамское шоссе
Волоколамское шоссе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волоколамское шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Волоколамского шоссе и прилегающих территорий, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Основная задача - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов. Работы затронут и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется обновление инженерных коммуникаций - водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей, выполняется прокладка дополнительной ливневой системы. В рамках проекта "Чистое небо" воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. На время проведения работ для пешеходов организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение не планируется.
"На Волоколамском шоссе представлены практически все виды общественного транспорта, поэтому принято решение в местах с большим пассажиропотоком установить навесы "сухие ноги". Дополнительно озеленим территорию возле остановок и вдоль шоссе, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, установим новые скамейки, фонари и уличные торшеры", - подчеркнул Бирюков.
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Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в ходе благоустройства Волоколамского шоссе планируется обновление парков "Долина реки Химки" и "Берег реки Сходня". Там сделают удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха для людей разных поколений, откроют новые детские и спортивные площадки. Работы проведут максимально бережно, с использованием природных и экологически безопасных материалов.
"Пространство перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова после благоустройства станет точкой притяжения не только для студентов, но и для местных жителей. Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники. В сквере перед академией смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза", - сообщил заместитель мэра.
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Петр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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