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Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 22.03.2022

Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:32

2022-03-22T19:32

2022-03-22T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в рамках программы планируют отремонтировать еще 6160 подъездов жилых домов, сообщил телеканал "360".Всего за шесть лет действия программы в регионе отремонтировали почти 95 тысяч подъездов, из них около 11,4 тысячи – за прошлый год."Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу", – рассказал Велиховский.Программа была начата по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева. Стать ее участниками могут жители любого дома, уведомив о своем желании управляющую компанию. Собственники могут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта.В этом году больше всего подъездов приведут в порядок в Пушкино, Подольске, Балашихе и Одинцове.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)