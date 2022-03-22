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Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года
Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 22.03.2022
Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:32
2022-03-22T19:32
2022-03-22T19:32
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в рамках программы планируют отремонтировать еще 6160 подъездов жилых домов, сообщил телеканал "360".Всего за шесть лет действия программы в регионе отремонтировали почти 95 тысяч подъездов, из них около 11,4 тысячи – за прошлый год."Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу", – рассказал Велиховский.Программа была начата по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева. Стать ее участниками могут жители любого дома, уведомив о своем желании управляющую компанию. Собственники могут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта.В этом году больше всего подъездов приведут в порядок в Пушкино, Подольске, Балашихе и Одинцове.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в рамках программы планируют отремонтировать еще 6160 подъездов жилых домов, сообщил телеканал "360"
.
Всего за шесть лет действия программы в регионе отремонтировали почти 95 тысяч подъездов, из них около 11,4 тысячи – за прошлый год.
"Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу", – рассказал Велиховский.
Программа была начата по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева. Стать ее участниками могут жители любого дома, уведомив о своем желании управляющую компанию. Собственники могут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта.
В этом году больше всего подъездов приведут в порядок в Пушкино, Подольске, Балашихе и Одинцове.