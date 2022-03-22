Рейтинг@Mail.ru
Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220322/podezdy-1779518957.html
Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года
Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 22.03.2022
Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:32
2022-03-22T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779515725_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6d5b807ac4d35d991a38938a87051bf5.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в рамках программы планируют отремонтировать еще 6160 подъездов жилых домов, сообщил телеканал "360".Всего за шесть лет действия программы в регионе отремонтировали почти 95 тысяч подъездов, из них около 11,4 тысячи – за прошлый год."Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу", – рассказал Велиховский.Программа была начата по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева. Стать ее участниками могут жители любого дома, уведомив о своем желании управляющую компанию. Собственники могут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта.В этом году больше всего подъездов приведут в порядок в Пушкино, Подольске, Балашихе и Одинцове.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779515725_49:0:1826:1333_1920x0_80_0_0_e6155d3f536c2e0612c37833d6b9a769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
19:32 22.03.2022
 

Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года

© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о ходе региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. До конца 2022 года в рамках программы планируют отремонтировать еще 6160 подъездов жилых домов, сообщил телеканал "360".
Всего за шесть лет действия программы в регионе отремонтировали почти 95 тысяч подъездов, из них около 11,4 тысячи – за прошлый год.
"Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу", – рассказал Велиховский.
Программа была начата по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева. Стать ее участниками могут жители любого дома, уведомив о своем желании управляющую компанию. Собственники могут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта.
В этом году больше всего подъездов приведут в порядок в Пушкино, Подольске, Балашихе и Одинцове.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала