https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779538148.html

В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне

В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне - РИА Новости, 22.03.2022

В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне

Флаг с буквой Z развернули на 100-метровой башне Согласия в Магасе в поддержку российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:33

2022-03-22T22:33

2022-03-22T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

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НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Флаг с буквой Z развернули на 100-метровой башне Согласия в Магасе в поддержку российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине, сообщает администрация столицы Ингушетии.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции."На площади Алания перед главной достопримечательностью республики - стометровой башней Согласия юнармейцы развернули флаг с буквой Z. Они передали флаг сотрудникам МЧС, которые, в свою очередь, установили его на вершине башни", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии