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В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779538148.html
В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне
В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне - РИА Новости, 22.03.2022
В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне
Флаг с буквой Z развернули на 100-метровой башне Согласия в Магасе в поддержку российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:33
2022-03-22T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
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НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Флаг с буквой Z развернули на 100-метровой башне Согласия в Магасе в поддержку российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине, сообщает администрация столицы Ингушетии.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции."На площади Алания перед главной достопримечательностью республики - стометровой башней Согласия юнармейцы развернули флаг с буквой Z. Они передали флаг сотрудникам МЧС, которые, в свою очередь, установили его на вершине башни", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
22:33 22.03.2022
 
В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне

В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне в поддержку спецоперации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку российских военных, задействованных в специальной операции на территории Украины
Участники акции в поддержку российских военных, задействованных в специальной операции на территории Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку российских военных, задействованных в специальной операции на территории Украины
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 мар - РИА Новости. Флаг с буквой Z развернули на 100-метровой башне Согласия в Магасе в поддержку российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине, сообщает администрация столицы Ингушетии.
Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.
"На площади Алания перед главной достопримечательностью республики - стометровой башней Согласия юнармейцы развернули флаг с буквой Z. Они передали флаг сотрудникам МЧС, которые, в свою очередь, установили его на вершине башни", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 22:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 27-й: дальнейшее продвижение войск России, медленный ход переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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