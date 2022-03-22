https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779414342.html
В Белгородской области примут новые меры поддержки населения
В Белгородской области примут новые меры поддержки населения - РИА Новости, 22.03.2022
В Белгородской области примут новые меры поддержки населения
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал меры государственной поддержки населения региона, которые будут приняты в ближайшее время. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:59
2022-03-22T11:59
2022-03-22T11:59
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал меры государственной поддержки населения региона, которые будут приняты в ближайшее время.По словам Гладкова, предпринимаемые шаги направлены на то, чтобы поддержать, в первую очередь, простых людей, в частности, семьи с детьми. Так, разница в увеличении стоимости продуктов питания, которые идут на приготовление пищи в детских садах, школах, а также учреждениях социальной защиты и здравоохранения, будет компенсироваться за счет регионального бюджета."Мы это делаем, чтобы не ухудшилось качество питания и не возрастала финансовая нагрузка на семьи", — объяснил смысл данной меры Вячеслав Гладков.Также добавляется 20 миллионов рублей на молочные смеси и 57 миллионов рублей на летнюю оздоровительную кампанию для детей.Кроме того, властями Белгородской области будет оказана и адресная поддержка граждан. Она охватит всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Например, на это направлена материальная помощь для одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Размер ежемесячной выплаты составит от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости от количества детей. Выплата будет производиться с апреля и по декабрь 2022 года.Еще одна мера поддержки касается социальной защиты лиц, страдающих фенилкетонурией, и дает право на ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 18 лет.По итогам общения губернатора с белгородцами в прямом эфире в соцсетях, который состоялся 18 марта, власти также рассмотрели возможность единовременной выплаты для семей, в которых родился пятый или последующий ребенок. Сумма составит 50 тысяч рублей и начнет выплачиваться с января 2022 года."Для поддержки предприятий, в том числе чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат, сформировано две субсидии: первая — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств; вторая субсидия — на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам", - информирует областное правительство.Общий объем финансирования составит 500 миллионов рублей.Как отметил Вячеслав Гладков, дополнительно на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлены 100 миллионов рублей."Это первый пакет мер государственной поддержки в области. В зависимости от того, как будет развиваться и складываться ситуация, в регионе меры будут корректироваться. Помимо регионального пакета мер, есть еще и федеральный. Надеюсь, что в совокупности они дадут положительный эффект для стабилизации ситуации", — подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220321/nko-1779263661.html
https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав гладков, белгородская область
В Белгородской области примут новые меры поддержки населения
Губернатор Гладков заявил о новых мерах поддержки населения в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал меры государственной поддержки населения региона, которые будут приняты в ближайшее время.
По словам Гладкова, предпринимаемые шаги направлены на то, чтобы поддержать, в первую очередь, простых людей, в частности, семьи с детьми. Так, разница в увеличении стоимости продуктов питания, которые идут на приготовление пищи в детских садах, школах, а также учреждениях социальной защиты и здравоохранения, будет компенсироваться за счет регионального бюджета.
"Мы это делаем, чтобы не ухудшилось качество питания и не возрастала финансовая нагрузка на семьи", — объяснил смысл данной меры Вячеслав Гладков
.
Также добавляется 20 миллионов рублей на молочные смеси и 57 миллионов рублей на летнюю оздоровительную кампанию для детей.
Кроме того, властями Белгородской области
будет оказана и адресная поддержка граждан. Она охватит всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Например, на это направлена материальная помощь для одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Размер ежемесячной выплаты составит от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости от количества детей. Выплата будет производиться с апреля и по декабрь 2022 года.
Еще одна мера поддержки касается социальной защиты лиц, страдающих фенилкетонурией, и дает право на ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 18 лет.
По итогам общения губернатора с белгородцами в прямом эфире в соцсетях, который состоялся 18 марта, власти также рассмотрели возможность единовременной выплаты для семей, в которых родился пятый или последующий ребенок. Сумма составит 50 тысяч рублей и начнет выплачиваться с января 2022 года.
"Для поддержки предприятий, в том числе чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат, сформировано две субсидии: первая — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств; вторая субсидия — на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам", - информирует областное правительство.
Общий объем финансирования составит 500 миллионов рублей.
Как отметил Вячеслав Гладков, дополнительно на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлены 100 миллионов рублей.
"Это первый пакет мер государственной поддержки в области. В зависимости от того, как будет развиваться и складываться ситуация, в регионе меры будут корректироваться. Помимо регионального пакета мер, есть еще и федеральный. Надеюсь, что в совокупности они дадут положительный эффект для стабилизации ситуации", — подчеркнул губернатор.