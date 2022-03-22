https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779414342.html

В Белгородской области примут новые меры поддержки населения

В Белгородской области примут новые меры поддержки населения - РИА Новости, 22.03.2022

В Белгородской области примут новые меры поддержки населения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал меры государственной поддержки населения региона, которые будут приняты в ближайшее время. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:59

2022-03-22T11:59

2022-03-22T11:59

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал меры государственной поддержки населения региона, которые будут приняты в ближайшее время.По словам Гладкова, предпринимаемые шаги направлены на то, чтобы поддержать, в первую очередь, простых людей, в частности, семьи с детьми. Так, разница в увеличении стоимости продуктов питания, которые идут на приготовление пищи в детских садах, школах, а также учреждениях социальной защиты и здравоохранения, будет компенсироваться за счет регионального бюджета."Мы это делаем, чтобы не ухудшилось качество питания и не возрастала финансовая нагрузка на семьи", — объяснил смысл данной меры Вячеслав Гладков.Также добавляется 20 миллионов рублей на молочные смеси и 57 миллионов рублей на летнюю оздоровительную кампанию для детей.Кроме того, властями Белгородской области будет оказана и адресная поддержка граждан. Она охватит всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Например, на это направлена материальная помощь для одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Размер ежемесячной выплаты составит от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости от количества детей. Выплата будет производиться с апреля и по декабрь 2022 года.Еще одна мера поддержки касается социальной защиты лиц, страдающих фенилкетонурией, и дает право на ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 18 лет.По итогам общения губернатора с белгородцами в прямом эфире в соцсетях, который состоялся 18 марта, власти также рассмотрели возможность единовременной выплаты для семей, в которых родился пятый или последующий ребенок. Сумма составит 50 тысяч рублей и начнет выплачиваться с января 2022 года."Для поддержки предприятий, в том числе чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат, сформировано две субсидии: первая — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств; вторая субсидия — на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам", - информирует областное правительство.Общий объем финансирования составит 500 миллионов рублей.Как отметил Вячеслав Гладков, дополнительно на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлены 100 миллионов рублей."Это первый пакет мер государственной поддержки в области. В зависимости от того, как будет развиваться и складываться ситуация, в регионе меры будут корректироваться. Помимо регионального пакета мер, есть еще и федеральный. Надеюсь, что в совокупности они дадут положительный эффект для стабилизации ситуации", — подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220321/nko-1779263661.html

https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав гладков, белгородская область