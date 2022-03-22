https://ria.ru/20220322/peregovory-1779524636.html

Шольц отметил необходимость "более широких" переговоров Москвы и Киева

Шольц отметил необходимость "более широких" переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 22.03.2022

Шольц отметил необходимость "более широких" переговоров Москвы и Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин считает необходимым, чтобы переговоры России и Украины вышли за рамки тех форматов, в которых они ведутся сейчас,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:14

2022-03-22T20:14

2022-03-22T20:14

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин считает необходимым, чтобы переговоры России и Украины вышли за рамки тех форматов, в которых они ведутся сейчас, напомнив о желании Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным."Нам нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые шли бы дальше того, что у нас есть на сегодняшний. Вы знаете, что украинский президент очень хочет прямых переговоров с Путиным. И нам нужно срочно перемирие, отвод интервентов и возможность договорится о мире", - заявил Шольц на пресс-конференции во вторник.Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России, но решения не удастся достичь на первой встрече. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что президенту РФ и Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи. Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир мединский, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, киев, россия, вооруженные силы рф, нато, украина, олаф шольц, германия