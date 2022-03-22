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Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/peregovorov-1779431879.html
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков
Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - сказал он, комментируя процесс переговоров РФ с Украиной.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
13:21 22.03.2022 (обновлено: 13:24 22.03.2022)
 
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - сказал он, комментируя процесс переговоров РФ с Украиной.
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19 марта, 14:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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