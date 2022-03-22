https://ria.ru/20220322/peregovorov-1779431879.html

Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков

Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков

Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:21

2022-03-22T13:21

2022-03-22T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - сказал он, комментируя процесс переговоров РФ с Украиной.

https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

украина

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, дмитрий песков