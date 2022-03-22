https://ria.ru/20220322/peregovorov-1779431879.html
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков
Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - сказал он, комментируя процесс переговоров РФ с Украиной.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков
13:21 22.03.2022 (обновлено: 13:24 22.03.2022)
Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия хотела бы более содержательных переговоров с Украиной