https://ria.ru/20220322/perechen-1779503504.html
В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий
В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий - РИА Новости, 22.03.2022
В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий
На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:59
2022-03-22T17:59
2022-03-22T17:59
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/00/1551920033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_969b39962e3c6e1e8dfe23afc26d2701.jpg
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первоначально перечень системообразующих предприятий региона, куда вошло 220 компаний, был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, что позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики, сохранить рабочие места для жителей Тверской области.Сейчас перечень расширен до 302 предприятий.Предприятиями регионального значения определены 184 компании (было 146) – с общей численностью работающих более 70 тысяч человек и выручкой выше 400 миллиардов рублей. Муниципального значения – 118 предприятий (было 74), имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитетов и где в общей сложности трудится 7,6 тысячи человек.В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают около 40% регионального валового продукта, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/00/1551920033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a0395440314b2903a3e9e4886b5cc76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, экономика
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первоначально перечень системообразующих предприятий региона, куда вошло 220 компаний, был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, что позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики, сохранить рабочие места для жителей Тверской области
.
Сейчас перечень расширен до 302 предприятий.
"В перечень дополнительно включено более 80 предприятий. Будет организован еженедельный мониторинг их состояния, уровня заработной платы, наличия заказов, объемов продаж – всего, что сегодня касается финансовой устойчивости", - отметил губернатор области Игорь Руденя
, комментируя журналистам принятое решение.
Предприятиями регионального значения определены 184 компании (было 146) – с общей численностью работающих более 70 тысяч человек и выручкой выше 400 миллиардов рублей. Муниципального значения – 118 предприятий (было 74), имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитетов и где в общей сложности трудится 7,6 тысячи человек.
В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают около 40% регионального валового продукта, отметили в пресс-службе.