https://ria.ru/20220322/perechen-1779503504.html

В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий

В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий - РИА Новости, 22.03.2022

В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий

На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:59

2022-03-22T17:59

2022-03-22T17:59

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первоначально перечень системообразующих предприятий региона, куда вошло 220 компаний, был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, что позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики, сохранить рабочие места для жителей Тверской области.Сейчас перечень расширен до 302 предприятий.Предприятиями регионального значения определены 184 компании (было 146) – с общей численностью работающих более 70 тысяч человек и выручкой выше 400 миллиардов рублей. Муниципального значения – 118 предприятий (было 74), имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитетов и где в общей сложности трудится 7,6 тысячи человек.В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают около 40% регионального валового продукта, отметили в пресс-службе.

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тверская область

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика