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В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий - РИА Новости, 22.03.2022
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Тверская область
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В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий
В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий - РИА Новости, 22.03.2022
В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий
На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:59
2022-03-22T17:59
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первоначально перечень системообразующих предприятий региона, куда вошло 220 компаний, был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, что позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики, сохранить рабочие места для жителей Тверской области.Сейчас перечень расширен до 302 предприятий.Предприятиями регионального значения определены 184 компании (было 146) – с общей численностью работающих более 70 тысяч человек и выручкой выше 400 миллиардов рублей. Муниципального значения – 118 предприятий (было 74), имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитетов и где в общей сложности трудится 7,6 тысячи человек.В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают около 40% регионального валового продукта, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, экономика
17:59 22.03.2022
 

В Тверской области расширен перечень системообразующих предприятий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение о расширении перечня системообразующих предприятий региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первоначально перечень системообразующих предприятий региона, куда вошло 220 компаний, был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, что позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики, сохранить рабочие места для жителей Тверской области.
Сейчас перечень расширен до 302 предприятий.
"В перечень дополнительно включено более 80 предприятий. Будет организован еженедельный мониторинг их состояния, уровня заработной платы, наличия заказов, объемов продаж – всего, что сегодня касается финансовой устойчивости", - отметил губернатор области Игорь Руденя, комментируя журналистам принятое решение.
Предприятиями регионального значения определены 184 компании (было 146) – с общей численностью работающих более 70 тысяч человек и выручкой выше 400 миллиардов рублей. Муниципального значения – 118 предприятий (было 74), имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитетов и где в общей сложности трудится 7,6 тысячи человек.
В перечень включены компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают около 40% регионального валового продукта, отметили в пресс-службе.
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