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Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
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Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков
Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков
Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию, заявил замглавы... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:44
2022-03-22T12:44
россия
безопасность
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, все, что на эту тему произнесено, и все, что обнародовано с нашей стороны, подтверждает очевидную вещь: вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания. У нас предельно ответственный подход к этому вопросу. Мы ничего никогда не эскалируем", - сказал Рябков в эфире канала "Россия 1".Замглавы МИД РФ добавил, что Россия совместно с другими ядерными державами некоторое время назад переподтвердила базовый принцип о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана"."Мы дали соответствующие разъяснения неоднократно. Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах. Они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех. Это еще одно проявление западного цинизма. Мы действуем в этой сфере предельно ответственно, в строжайшем согласии и в полном соответствии с доктринальными документами, которые общеизвестны", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20220322/zaschita-1779363358.html
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россия, безопасность, сергей рябков
12:44 22.03.2022
 
Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия ответственно относится к теме ядерного оружия

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, все, что на эту тему произнесено, и все, что обнародовано с нашей стороны, подтверждает очевидную вещь: вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания. У нас предельно ответственный подход к этому вопросу. Мы ничего никогда не эскалируем", - сказал Рябков в эфире канала "Россия 1".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 00:46
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Замглавы МИД РФ добавил, что Россия совместно с другими ядерными державами некоторое время назад переподтвердила базовый принцип о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
"Мы дали соответствующие разъяснения неоднократно. Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах. Они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех. Это еще одно проявление западного цинизма. Мы действуем в этой сфере предельно ответственно, в строжайшем согласии и в полном соответствии с доктринальными документами, которые общеизвестны", - заключил Рябков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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РоссияБезопасностьСергей Рябков
 
 
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