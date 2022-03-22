https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779423289.html

Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков

Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия ответственно относится к теме ядерного оружия, заявил Рябков

Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию, заявил замглавы... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:44

2022-03-22T12:44

2022-03-22T12:44

россия

безопасность

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, все, что на эту тему произнесено, и все, что обнародовано с нашей стороны, подтверждает очевидную вещь: вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания. У нас предельно ответственный подход к этому вопросу. Мы ничего никогда не эскалируем", - сказал Рябков в эфире канала "Россия 1".Замглавы МИД РФ добавил, что Россия совместно с другими ядерными державами некоторое время назад переподтвердила базовый принцип о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана"."Мы дали соответствующие разъяснения неоднократно. Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах. Они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех. Это еще одно проявление западного цинизма. Мы действуем в этой сфере предельно ответственно, в строжайшем согласии и в полном соответствии с доктринальными документами, которые общеизвестны", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20220322/zaschita-1779363358.html

https://ria.ru/20220319/druzhba-1779045281.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сергей рябков