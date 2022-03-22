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В МИД ответили на высказывания США о применении химоружия на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779398957.html
В МИД ответили на высказывания США о применении химоружия на Украине
В МИД ответили на высказывания США о применении химоружия на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
В МИД ответили на высказывания США о применении химоружия на Украине
Заявления США о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:50
2022-03-22T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявления США о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят - это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи в Госдуме с депутатами фракции "Единая Россия".Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену, если применит химическое оружие на Украине. Представитель Белого дома также заявлял, что США давно предупреждали, что Россия может использовать химическое оружие в операции под "чужим флагом".Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:50 22.03.2022 (обновлено: 11:47 22.03.2022)
 
В МИД ответили на высказывания США о применении химоружия на Украине

Рябков назвал высказывания США о применении Россией химоружия на Украине инсинуациями

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявления США о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят - это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи в Госдуме с депутатами фракции "Единая Россия".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену, если применит химическое оружие на Украине. Представитель Белого дома также заявлял, что США давно предупреждали, что Россия может использовать химическое оружие в операции под "чужим флагом".
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
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