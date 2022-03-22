https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779365778.html

Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе - РИА Новости, 22.03.2022

Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T01:40

2022-03-22T01:40

2022-03-22T02:47

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, "это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) рассматривает использование обоих этих видов".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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