01:40 22.03.2022 (обновлено: 02:47 22.03.2022)
Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе
Президент Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
"Это просто неправда, я гарантирую", - сказал Байден на встрече с представителями бизнеса.
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, "это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) рассматривает использование обоих этих видов".
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.