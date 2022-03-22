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Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе - РИА Новости, 22.03.2022
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Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе
Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе - РИА Новости, 22.03.2022
Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе
Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:40
2022-03-22T02:47
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, "это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) рассматривает использование обоих этих видов".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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в мире, сша, россия
01:40 22.03.2022 (обновлено: 02:47 22.03.2022)
 
Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

Президент Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
"Это просто неправда, я гарантирую", - сказал Байден на встрече с представителями бизнеса.
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, "это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) рассматривает использование обоих этих видов".
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:46
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия
 
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