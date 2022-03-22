https://ria.ru/20220322/oriflame-1779431783.html
Oriflame приостановит инвестиции в Россию
Oriflame приостановит инвестиции в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
Oriflame приостановит инвестиции в Россию
Шведская косметическая компания Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия в России, а также возможность незарегистрированным... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:34
экономика
oriflame cosmetics
россия
швеция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Шведская косметическая компания Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия в России, а также возможность незарегистрированным пользователям покупать продукцию онлайн, сообщает компания."В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия. Орифлэйм также приостанавливает возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через Персональный Бьюти Магазин", - говорится в сообщении.Компания уточнила, что партнеры бренда могут продолжать вести деятельность, но с учетом всех принятых изменений. Также ранее шведская газета Dagens Industri писала, что компания остается в России и продолжит продажи в стране с целью поддержки продавцов-консультантов.Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня - международный косметический концерн с представительствами более чем в 60 странах. У компании собственные заводы в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, oriflame cosmetics, россия, швеция, санкции в отношении россии
13:21 22.03.2022 (обновлено: 13:34 22.03.2022)
Oriflame приостановит инвестиции в Россию
Oriflame приостановит онлайн-продажу продукции для незарегистрированных покупателей