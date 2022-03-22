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Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/operatsiya-1779509368.html
Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД
Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД - РИА Новости, 22.03.2022
Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД
Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:33
2022-03-22T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
политика
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.Отмечается, что меры включают ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и другие льготы, также поддержка предусмотрена членам семей ветеранов и инвалидов боевых действий. В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.Правительство РФ поддержало инициативу, говорится в отзыве кабмина, приложенном к пакету документов законопроекта. Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/zaschita-1779363358.html
https://ria.ru/20220322/evropa-1779457940.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, политика, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
18:33 22.03.2022 (обновлено: 19:06 22.03.2022)
 
Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД

Проект о признании участников операции на Украине ветеранами боевых действий внесли в ГД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
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Отмечается, что меры включают ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и другие льготы, также поддержка предусмотрена членам семей ветеранов и инвалидов боевых действий. В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
Правительство РФ поддержало инициативу, говорится в отзыве кабмина, приложенном к пакету документов законопроекта. Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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