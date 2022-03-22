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Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД

Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД - РИА Новости, 22.03.2022

Проект о признании участников операции на Украине ветеранами внесли в ГД

Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:33

2022-03-22T18:33

2022-03-22T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.Отмечается, что меры включают ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и другие льготы, также поддержка предусмотрена членам семей ветеранов и инвалидов боевых действий. В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.Правительство РФ поддержало инициативу, говорится в отзыве кабмина, приложенном к пакету документов законопроекта. Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/zaschita-1779363358.html

https://ria.ru/20220322/evropa-1779457940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, политика, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина