https://ria.ru/20220322/obsuzhdenie-1779513723.html

В СБ ООН во вторник обсудят инциденты с химикатами на Украине

В СБ ООН во вторник обсудят инциденты с химикатами на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

В СБ ООН во вторник обсудят инциденты с химикатами на Украине

Совбез ООН во вторник обсудит в разделе "разное" ситуацию с химическими инцидентами на территории Украины, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:57

2022-03-22T18:57

2022-03-22T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 22 мар – РИА Новости. Совбез ООН во вторник обсудит в разделе "разное" ситуацию с химическими инцидентами на территории Украины, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.В рамках раздела "разное" любая страна-член СБ может поднять любой вопрос."Сегодня СБ в ходе консультаций в разделе "разное" обсудит ситуацию с химинцидентами на Украине", - сказал собеседник агентства.В понедельник глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий говорил, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отмечал, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет. Госслужба по ЧС Украины заявила о ликвидации аварии на заводе. Как отмечал на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" Сумах стала результатом провокации украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет безопасности оон