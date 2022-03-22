В СБ ООН во вторник обсудят инциденты с химикатами на Украине
Постпредство России: в СБ ООН во вторник обсудят инциденты с химикатами на Украине
Встреча СБ ООН по Украине. Архивное фото
ООН, 22 мар – РИА Новости. Совбез ООН во вторник обсудит в разделе "разное" ситуацию с химическими инцидентами на территории Украины, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
В рамках раздела "разное" любая страна-член СБ может поднять любой вопрос.
"Сегодня СБ в ходе консультаций в разделе "разное" обсудит ситуацию с химинцидентами на Украине", - сказал собеседник агентства.
В понедельник глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий говорил, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отмечал, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет. Госслужба по ЧС Украины заявила о ликвидации аварии на заводе. Как отмечал на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" Сумах стала результатом провокации украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.